Аналитики отмечают, что слова президента США не совпадают с действиями по войне в Украине, он так и не ввел дополнительные санкции против России.

Учитывая то, что Россия не прекратила своих атак ракетами и дронами по Украине и осуществила по Киеву одну из самых массированных бомбардировок с начала полномасштабной войны, становится понятно, что несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он может положить быстро конец этой войне, мы все еще далеки от ее завершения, пишут аналитики Джеффри Зонненфельд и Стивен Тян в публикации для Fortune.

Указывается, что перемирие кажется недостижимым, несмотря на то, что во время саммита на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным глава Белого дома угрожал ему "серьезными последствиями".

В публикации говорится, что санкции, которые ввел против России бывший президент США Джо Байден, были существенными, но недостаточно жесткими. Кроме этого, отправки военной помощи для Украины часто задерживались.

Несмотря на жесткие заявления, которые звучали за последние 8 месяцев, что президент США Дональд Трамп у власти, он до сих пор не желает оказывать реальное давление на главу Кремля.

Издание отмечает, что Трамп имел все карты в руках, но упустил момент, когда разрушающаяся экономика России уже оставила страну далеко от статуса экономической супердержавы. Поэтому, другие мировые лидеры задаются вопросом, является ли Трамп лишь "собакой, которая лает, но не кусает".

Высокопоставленные чиновники админстрации США осуждают атаки России по Украине и считают, что они "угрожают миру". Однако, Трамп отказывается принимать какие-либо существенные меры, чтобы наказать Путина и заставить его прекратить их.

Аналитики отмечают, что Трамп, несомненно, понимает, что словесные упреки вряд ли остановят российского диктатора. В публикации говорится, что существует большое различие между тем, что президент США говорит и что он делает. Каждый раз глава Белого дома не подкрепляет свою словесную воинственность реальными действиями или давлением на Путина.

Поэтому, аналитики задаются вопросом, Путин играет с Трампом с целью выиграть больше времени, чтобы победить Украину или же президент США играет со всеми, давая расплывчатые заверения и позволяет кремлевскому диктатору избежать ответственности.

Очевидно, что от этой ситуации больше всего выигрывает президент России, а все остальные проигрывают. С каждым днем, пока идет война в Украине, российским захватчикам удается захватывать все больше территории и убивать еще больше украинцев. Причем, это происходит на фоне того, что США уменьшают помощь Украине, тогда как у нее исчерпываются запасы боеприпасов.

По мнению аналитиков, Трамп, который обычно любит создавать для себя максимальное влияние, не желает или не может бросить вызов Путину, и использует только словесные игры.

В публикации указывается, что еще не поздно изменить ситуацию, но если она будет развиваться такими темпами, трудно будет сказать, кто кого обманывает: Путин Трампа или Трамп нас. В любом случае, США, ЕС и Украина оказались в худшем положении из-за непонятной трусости президента США.

Ранее УНИАН сообщал, что США призвали Россию встретиться с Украиной и принять меры для мирного урегулирования войны. Указывается, что это предупреждение для России было озвучено во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 29 августа. Исполняющий обязанности представителя США при ООН Джон Келли заявил, что российские атаки "ставят под сомнение серьезность стремления Москвы достичь мира".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп уже сомневается, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина состоится в ближайшее время. Однако, относительно трехсторонней встречи с его участием с Зеленским и Путиным он еще настроен положительно. Трамп сравнил Зеленского и Путина с детьми, которые ненавидят друг друга и дерутся на площадке.

