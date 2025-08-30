Между тем, трехсторонняя встреча президентов, по мнению Трампа, может состояться.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина состоится в ближайшее время. Об этом пишет Daily Caller.

Что касается трехсторонней встречи с его участием, то Трамп считает, что она может состояться.

"Трехсторонняя встреча может произойти. Двусторонняя - я не знаю", - цитирует Трампа Clash Report.

Также глава Белого дома сравнил Зеленского и Путина с детьми, которые ненавидят друг друга и дерутся на площадке.

"Я использую аналогию. Я использовал ее несколько раз. У вас есть ребенок, и есть еще один ребенок на площадке, на детской площадке, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться. И вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда им приходится немного побороться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно. Многие люди мертвы", - сказал Трамп.

Кроме того, он сделал заявление относительно участия США в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Президент Соединенных Штатов подтвердил, что не рассматривает возможность использования американских военных в Украине, но допустил, что в случае прекращения боевых действий поможет европейцам в обеспечении воздушной безопасности.

"Возможно, мы что-то сделаем. Послушайте, я хотел бы, чтобы что-то решилось. Они не наши солдаты, но каждую неделю погибает от пяти до семи тысяч преимущественно молодых людей. Если бы я мог это остановить и время от времени летать в воздухе самолетом, это были бы в основном европейцы, но мы бы им помогли. Они, знаете, им это в определенной степени нужно, и мы бы им помогли, если бы смогли что-то сделать", - отметил Трамп.

Президент в очередной раз напомнил, что войну в Украине он не начинал, но хочет ее завершить.

"Мы говорим о многих жизнях. Мы говорим не о том, что я начал. Я унаследовал эту войну. И все, что я пытаюсь сделать, - это потушить пламя, знаете. И я думал, что я это сделал. Я делал это семь раз с другими войнами, которые были сложнее этой... Так что три из этих войн длились уже более 30 лет, и я их все завершил. Эта война просто была очень тяжелой. Это была тяжелая война", - добавил американский лидер.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 19 августа, на следующий день после переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами, Трамп после звонка кремлевскому диктатору заявил, что началась подготовка к встрече Зеленского и Путина. После этой встречи, по его словам, должна была состояться трехсторонняя встреча с участием украинского, американского и российского президентов.

В тот же день Зеленский во время брифинга подтвердил, что готов к встрече с российским правителем, и с ним он собирается обсуждать вопрос территорий. После того украинский президент неоднократно в своих выступлениях выражал готовность к переговорам с РФ на самом высоком уровне.

Между тем аналитики ISW считают, что Путин не хочет встречаться с Зеленским и сигнализирует об этом, в частности, через заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Последний же объяснял, что кремлевский правитель встретится с президентом Украины, только "когда повестка дня для саммита будет готова", впрочем, сказал он, "эта повестка дня вообще не готова".

