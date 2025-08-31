В США возмутились недавним массированным комбинированным ударом по Украине.

США призвали Россию встретиться с Украиной и принять необходимые меры для достижения мирного урегулирования войны. В противном случае Москве грозят санкции, пишет The Guardian.

Отмечается, что это предупреждение было донесено до РФ во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 29 августа. Заседание было созвано после массированного комбинированного удара России по Украине в ночь на 28 августа, в результате которого погибли не менее 20 человек.

Исполняющий обязанности представителя США при ООН Джон Келли заявил, что российские атаки "ставят под сомнение серьезность стремления Москвы достичь мира". Он потребовал, чтобы Россия прекратила наносить удары по Украине.

Видео дня

Также Келли призвал российского диктатора Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и предупредил, что США могут ввести санкции против РФ, если война продолжится.

США способны ввести болезненные санкции против России

Ранее в Politico писали, что именно США, а не Европейский Союз, способны нанести самый болезненный удар по экономике России. В издании считают, что вторичные санкции против стран, которые торгуют с Москвой, могли бы серьезно повлиять на возможности агрессора.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске только после того, как США ввели высокие пошлины против Индии за закупку российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: