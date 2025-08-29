Соуза отметил, что США превратились в "арбитра конфликта", а не в союзника Украины, на которую совершили кровавое нападение.

Президент США Дональд Трамп сейчас действует как "российский агент", отдавая предпочтение Москве в войне против Украины. Об этом заявил президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза во время выступления на молодежном мероприятии в Летнем университете, передает CNN Portugal.

Соуза говорил о международной ситуации и современных вызовах. Он назвал Трампа примером нового стиля политического лидерства, более эмоционального и ориентированного на прямой контакт без посредников. Впрочем, лидер Португалии отметил опасное смещение в глобальном балансе сил.

"С одной особой и сложной вещью: лидер ведущей супердержавы, объективно, является советским или российским агентом. Он действует как агент", - заявил Соуза.

Он подчеркнул, что это не "альянс, основанный на дружбе, экономическом, идеологическом или доктринальном сотрудничестве".

"Я говорю, что, объективно, новое американское руководство стратегически способствует Российской Федерации", - заявил он.

Соуза добавил, что новое американское руководство "превратилось из союзника одной стороны в арбитра конфликта", причем арбитра, который стремится вести переговоры только с Россией, исключая Украину и Европу.

Война в Украине - позиция Трампа

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, и для него не имеет значения, как именно.

The Atlantic со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США пишет, что Трамп в последние дни частно возмущался, что его попытки дипломатии относительно войны в Украине ни к чему не привели. Раздражение главы Белого дома усилили еще и некоторые противники России в Республиканской партии, например сенатор Линдси Грэм, который снова призвал президента ввести санкции против РФ.

По мнению спецпослания президента США Кита Келлога, российские удары по Украине угрожают миру, к которому стремится Трамп.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя последнюю российскую атаку по Украине, заявил, что встречи Путина и Зеленского, скорее всего, не будет, несмотря на договоренность между Трампом и Путиным.

