В КНДР открыли музей войны с Украиной

В Северной Корее создали музей войны с Украиной. Об этом стало известно из сообщений российских СМИ о визите делегации РФ в Пхеньян.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, где примет участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященной мужеству корейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области от неонацистов", – сообщила сегодня ТАСС.

Сам Володин во время встречи с северокорейскими чиновниками выразил благодарность властям и народу КНДР "за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками".

Видео дня

Соучастие КНДР в агрессии РФ против Украины

Как писал УНИАН, Пхеньян передал РФ миллионы артиллерийских боеприпасов, а их доля может достигать 70% от всех, используемых российской армией. Общая стоимость поставленного вооружения и помощи оценивается в миллиарды долларов, причем Россия рассчитывается не только деньгами, но и передачей военных технологий.

В то же время Северная Корея направила в Россию значительный военный контингент, который принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Курской области и в обстрелах украинской территории. По разным оценкам, на фронте находились или находятся до 11–14 тысяч северокорейских военных, из которых до 6 тысяч погибли или были ранены.

