Результаты исследования подчёркивают углубление военных связей между Россией и Северной Кореей, которая направила войска для помощи Москве в продолжающейся войне против Украины.

Согласно анализу около 70% боеприпасов, используемых Россией в войне против Украины, произведены в Северной Корее.

С начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года Пхеньян поставил России около 6,5 миллионов снарядов в обмен на российские военные технологии для производства своего оружия, свидетельствуют документы, предоставленные Kyodo News.

Отмечается, что в документах, проливающих свет на то, как Россия закупает военные поставки у Северной Кореи, Китая и Ирана, говорится, что Пхеньян получил российские технологии, связанные с системами ПВО и космическими разработками, а также помощь на сумму 20 миллиардов долларов.

Там также указывается на передачу российских ядерных технологий Северной Корее. Результаты исследования подчёркивают углубление военных связей между Россией и Северной Кореей, которая направила войска для помощи Москве в продолжающейся войне против Украины.

Согласно документам, Москва также закупала электронные компоненты, произведенные в Японии, США и Европе, необходимые для производства танков и ракет, через Китай, выступающий против западных санкций против России в связи с вторжением на Украину.

По оценкам, около 90% электронных компонентов, таких как полупроводники, поставленных российской оборонной промышленности, поступили из Китая. Взамен Москва поставляла Китаю энергоносители, включая нефть, редкие металлы, необходимые для производства самолетов и подводных лодок, а также товары двойного назначения гражданского и военного назначения.

Важно, что Иран предоставил России около 2200 беспилотников и технологии для производства взрывчатых веществ, которые, в свою очередь, передали этой ближневосточной стране систему ПВО и радары.

Один из представителей украинского оборонного ведомства отметил, что логистическая сеть, включающая Северную Корею, Китай и Иран, поддерживает вторжение России в Украину и затягивает войну, подчеркнув необходимость изоляции Москвы посредством западных санкций.

Сотрудничество РФ и КНДР

На прошлой неделе в Пхеньяне состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками Северной Кореи и России, во время которых стороны обсудили укрепление сотрудничества.

Встречу возглавили заместитель директора Генерального политического бюро Корейской народной армии Пак Ён Ир и заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин. Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в соответствии с "углубленными двусторонними отношениями", установленными между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

