Солдаты КНДР ведут огонь по приграничным громадам Украины, - ГУР

В Курской области регулярно осуществляется ротация военнослужащих Северной Кореи.

Солдаты армии КНДР ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по приграничным громадам Украины.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, контингент армии КНДР продолжает участвовать в преступной войне России против Украины на стороне агрессора.

По данным разведки, по состоянию на январь 2026 года, группировка северокорейских войск находится на территории Курской области РФ, с территории которой осуществляет атаки по приграничным украинским громадам.

"Под командованием россиян солдаты армии КНДР, в частности, ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, выполняют задачи по аэроразведке, артиллерийской разведке, корректируют удары РСЗО. Фокус на овладении беспилотными технологиями и получении опыта ведения современной войны - характерная черта и одна из ключевых целей участия армии КНДР в российско-украинской войне", - отмечают в ГУР.

Отмечается, что в рамках договоренностей Москвы и Пхеньяна регулярно осуществляется ротация военнослужащих, дислоцированных в Курской области. За все время с начала участия северокорейского контингента в войне против Украины, говорится в сообщении, в КНДР уже вернулись около 3 тысяч солдат - обученных и опытных. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы передать полученные навыки ведения войны XXI века всей армии КНДР.

Войска КНДР в Украине - что известно

Как писал УНИАН, ранее руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук предполагал, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын не горит желанием участвовать в "авантюре", которая касается масштабирования участия Северной Кореи в войне против Украины.

По мнению эксперта, Москва рассчитывает на дальнейшее привлечение иностранных наемников. Эксперимент с северокорейскими военными показал, что такой механизм возможен, однако его масштабирование требует чрезвычайно больших затрат.

