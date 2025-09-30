Президент США Дональд Трамп разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку каждый раз, когда он делает главе Кремля предложение мира, тот отвечает массированными обстрелами по территории Украины, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер на мероприятии Transatlantic Forum on GeoEconomics в Брюсселе, сообщает LIGA.net.
Уитакер поделился, данными, что за почти четыре года полномасштабной военной агрессии против Украины, Россия уже потеряла около миллиона солдат. Он отметил, что страна-агрессор пытается убедить всех, что она медведь, а не бумажный тигр:
"Даже улитка могла бы уже покинуть украинско-российскую границу и уже добраться до Польши. А они (российская армия, - прим. ред) не могут двигаться хотя бы со скоростью улитки. А потом Россия пытается убедить нас, что она медведь, а не бумажный тигр. Эта война бессмысленна, и она должна закончиться".
По мнению посла США, НАТО сейчас имеет дело с российской стратегией "ни войны, ни мира", когда Москва наносит асимметричные угрозы, в частности, это касается случаев нарушения воздушного пространства ряда стран Европы беспилотниками и самолетами. Уитакер добавил, что страна-агрессор действует таким образом, чтобы "не пересечь черту", которая втянет США в полноценную войну.
По мнению американского чиновника, Альянсу следует найти новые способы защиты.
"Мы должны научиться не использовать ракеты стоимостью $2 млн, чтобы сбить Shahed стоимостью $600", - отметил Уитакер.
Заявления США относительно войны в Украине
Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома отреагировал на ядерные угрозы со стороны бывшего президента РФ, а ныне заместителя секретаря российского Совбеза Дмитрия Медведева. Трамп назвал Медведева "тупым человеком", который работает на Путина. Президент США добавил, что в ответ на слова Медведева приказал отправить подводную лодку или две к берегу России якобы для предосторожности. Он добавил, что США не могут позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево.
Также мы писали, что специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что Путин осознает, что он не сможет выиграть войну с Украиной. Он считает, что в долгосрочной перспективе это невыигрышная битва для Путина. Кэллог также поддержал идею о том, что российские цели в случае их вторжения в воздушное пространство Альянса нужно сбивать. Также спецпредставитель президента США предположил, что трехсторонняя встреча между президентами Украины, США и России станет возможной, когда цена войны для РФ станет "непомерно дорогая".