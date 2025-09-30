Уитакер назвал войну, которую Россия начала против Украины "бессмысленной" и добавил, что она должна закончиться.

Президент США Дональд Трамп разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку каждый раз, когда он делает главе Кремля предложение мира, тот отвечает массированными обстрелами по территории Украины, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер на мероприятии Transatlantic Forum on GeoEconomics в Брюсселе, сообщает LIGA.net.

Уитакер поделился, данными, что за почти четыре года полномасштабной военной агрессии против Украины, Россия уже потеряла около миллиона солдат. Он отметил, что страна-агрессор пытается убедить всех, что она медведь, а не бумажный тигр:

"Даже улитка могла бы уже покинуть украинско-российскую границу и уже добраться до Польши. А они (российская армия, - прим. ред) не могут двигаться хотя бы со скоростью улитки. А потом Россия пытается убедить нас, что она медведь, а не бумажный тигр. Эта война бессмысленна, и она должна закончиться".

По мнению посла США, НАТО сейчас имеет дело с российской стратегией "ни войны, ни мира", когда Москва наносит асимметричные угрозы, в частности, это касается случаев нарушения воздушного пространства ряда стран Европы беспилотниками и самолетами. Уитакер добавил, что страна-агрессор действует таким образом, чтобы "не пересечь черту", которая втянет США в полноценную войну.

Видео дня

По мнению американского чиновника, Альянсу следует найти новые способы защиты.

"Мы должны научиться не использовать ракеты стоимостью $2 млн, чтобы сбить Shahed стоимостью $600", - отметил Уитакер.

Заявления США относительно войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома отреагировал на ядерные угрозы со стороны бывшего президента РФ, а ныне заместителя секретаря российского Совбеза Дмитрия Медведева. Трамп назвал Медведева "тупым человеком", который работает на Путина. Президент США добавил, что в ответ на слова Медведева приказал отправить подводную лодку или две к берегу России якобы для предосторожности. Он добавил, что США не могут позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево.

Также мы писали, что специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что Путин осознает, что он не сможет выиграть войну с Украиной. Он считает, что в долгосрочной перспективе это невыигрышная битва для Путина. Кэллог также поддержал идею о том, что российские цели в случае их вторжения в воздушное пространство Альянса нужно сбивать. Также спецпредставитель президента США предположил, что трехсторонняя встреча между президентами Украины, США и России станет возможной, когда цена войны для РФ станет "непомерно дорогая".

Вас также могут заинтересовать новости: