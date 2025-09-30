Также президент США продолжает настаивать на встрече Зеленского и Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, и высмеял его за то, что война, которую ведет президент РФ в Украине, затянулась на годы. Отрывки из выступления главы Белого дома на базе Квантико в Вирджинии перед американскими генералами показало издание Clash Report.

"Я сказал Путину: "Ты выглядишь не очень хорошо. Ты уже четыре года ведешь войну, которая должна была бы закончиться через неделю. Ты что - бумажный тигр?"" - высказался президент США.

Также он вспомнил свою встречу с кремлевским правителем на Аляске и назвал ее хорошей, однако, отметил, после возвращения Путин снова ударил по Украине.

"Я очень разочарован Путиным. Я думал, что он покончит с этим. Он должен был бы закончить эту войну за неделю... Мы встретились на Аляске, это была хорошая встреча. А потом он вернулся и отправил дроны на Киев", - рассказал Трамп.

Также Трамп до сих пор считает, что для завершения войны президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Путиным:

"Мы должны урегулировать это с президентами Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это - с позиции силы".

Как завершить войну в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп может быстро склонить Путина к миру. По мнению ведущего научного сотрудника Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Фредрика Весслау, он должен, наконец, "закрутить гайки" России, чтобы российский диктатор понял, что ему выгоднее согласиться на перемирие, чем продолжать войну. Для этого нужно ввести жесткие санкции против энергетического экспорта и теневого флота России, конфисковать замороженные 300 миллиардов евро российских активов, увеличить военную помощь Украине и количественно и качественно, а также развернуть на западе Украины миссию воздушного патрулирования.

Недавно Зеленский рассказал, что просил у Трампа новое оружие, которое заставит Путина пойти на переговоры. Также он сообщил, что имеет "четкую поддержку" президента США по ударам по российским целям, в частности по энергетической инфраструктуре и предприятиям, производящим оружие. Позже стало известно, что речь идет о ракетах Tomahawk.

По мнению аиаэксперта Валерия Романенко, Tomahawk могут переломить ход войны в Украине. По его словам, главное - что под удар этих ракет могут попасть два завода в РФ, которые выпускают "Шахеды", и основная масса заводов, выпускающих ракеты Х-101, "Калибр", "Кинжал" и баллистические ракеты "Искандер". После этого "Россия просто сдуется, и война на истощение для России будет экспоненциально затухать", сказал эксперт.

