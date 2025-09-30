США взяли курс на модернизацию своего ядерного арсенала.

Соединенные Штаты Америки опережают Россию и Китай в сфере подводных лодок на 25 лет. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая перед военным руководством.

" Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют. Через пять лет они будут наравне", – добавил он.

Трамп также вспомнил о ядерных угрозах со стороны бывшего президента РФ, а ныне замсекретаря российского Совбеза Дмитрия Медведева, назвав его "тупым человеком".

Видео дня

"Россия нам слегка угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки – самое смертоносное оружие из созданных. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный"… Это был тупой человек, который работает на Путина. И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево", – сказал американский лидер.

Помимо этого, Дональд Трамп заявил, что США взяли курс на модернизацию своего ядерного арсенала.

"Мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать", – добавил он.

Другие заявления Дональда Трампа

WSJ писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Украине бить по России американским оружием. В то же время он не брал на себя никаких обязательств по отмене существующих ограничений на удары.

Ранее американский лидер заявил, что при поддержке со стороны ЕС Украина вполне способна отвоевать всю свою территорию в рамках первоначальных границ.

"Мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным", – добавил он тогда.

Вас также могут заинтересовать новости: