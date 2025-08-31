Издание отмечает, что Путин считает, что имеет право продолжать войну против Украины и даже против Запада.

Ракетная атака по городу Мукачево, что находится на западе Украины, стала шоком для горожан, ведь он находится далеко от линии фронта и там даже нет комендантского часа. Как пишет издание The New York Times, когда мэр города услышал первый удар, он сначала подумал, что это был гром.

Указывается, что еще большим сюрпризом стало, что же было целью этой атаки. Российские крылатые ракеты ударили по заводу, который принадлежит американской транснациональной корпорации, известной производством кофемашин. Примечательно, что это произошло через 6 дней после встречи на Аляске президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, на которой они обсуждали прекращение войны в Украине.

"Два удара в одном месте? Нет, они не ошиблись. Они точно знали, куда бьют", - отметил мэр Мукачево Андрей Балога.

Издание добавляет, что после этого инцидента еще через неделю Россия ударила двумя ракетами по центру Киева, в результате атаки повреждены офисы Европейского Союза и Британского совета, культурной организации. Как правило, страна-агрессор избегает наносить удары по местам, где сосредоточены иностранные дипломатические миссии.

В публикации указывается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в намеренном нацеливании на Европейский Союз.

Издание отмечает, что аналитики и чиновники предполагают, что удары по американским и европейским активам стали сигналом о конфронтации: Путин чувствует себя вправе отвергнуть давление, которым ему угрожают в случае отказа заключить мир. Он считает, что имеет право вести войну по своему усмотрению и даже наносить при этом ущерб Западу.

"Путин очень осторожен, и все, что он делает, имеет определенную цель", - сказал председатель комитета по вопросам иностранных дел Верховной Рады Украины Александр Мережко.

По мнению украинского политика, удары по западным целям являются "четким сигналом от него о том, что он чувствует себя уверенно и ведет войну не только против Украины, но и против Запада".

Указывается, что Трамп после российской атаки по американскому заводу заявил, что недоволен Путиным. Подобное заявление от имени президента США после атаки России по Киеву сделала пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

В публикации отмечается, что на этом реакция США и закончилась, угрозы президента США о введении дополнительных санкций против России остались лишь угрозами.

"Россия фактически испытывает пределы западного сдерживания, одновременно реализуя более широкую стратегию принуждения, направленную на ослабление решимости союзников и вынуждение Украины занять невыгодную позицию на переговорах", - сказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади.

Между тем, Европа обсуждает возможность отправки миротворческих войск в Украину после окончания войны.

"Послание из Москвы звучит так: "Не смейте отправлять сюда свои войска, потому что Украина - это место, где мы можем нанести удар где угодно"", - сказал директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Владимир Дубовик.

Атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возмущена российской атакой по дипломатической миссии ЕС. Она добавила, что этой атакой Россия нацеливается на Евросоюз, но удары страны-агрессора по столице Украины лишь укрепят единство Европы и непокорность Украины. Ляйен сообщила, что вскоре будет представлен 19-й пакет санкций против России.

Также мы писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров комментируя удар по заводу по производству кофемашин на Закарпатье заявил, что некоторые люди "действительно наивны, когда видят кофеварку в витрине, и считают, что это место, где производят кофеварки". Примечательно, что техасская компания Flex Ltd., которая владеет заводом, заявляла ранее, что в Украине они производят только гражданскую продукцию и не поддерживают никакое "военное оборудование или компоненты, связанные с обороной".

