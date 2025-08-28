Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта атака показала, что Кремль не остановится ни перед чем.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 28 августа, в экстренном заявлении в Брюсселе в связи с ночной российской атакой на Киев заявила, что ведомство продолжит оказывать давление на страну-агрессор. Об этом она проинформировала в соцсети Х.

"Я возмущена атакой на Киев, жертвами которой стали мужчины, женщины и дети. Она нанесла ущерб нашей дипломатической миссии ЕС. Мои мысли с нашими храбрыми сотрудниками. Удары России по Киеву только укрепят единство Европы и непокорность Украины", - написала под видео фон дер Ляйен.

Она в видеообращении отметила, что это была самая смертоносная атака дронами и ракетами на столицу с июля.

"И это еще одно мрачное напоминание о том, что поставлено на карту. Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, бездумно убивая мирных жителей - мужчин, женщин и детей, - и даже нацеливаясь на Европейский Союз", - отметила в видео президент Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии добавила, что именно по этой причине они продолжают оказывать давление на Россию.

"Это означает усиление нашего режима санкций. Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Еще она проинформировала, что параллельно Еврокомиссия продвигает работу над замороженными российскими активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины.

"И, конечно, мы обеспечиваем сильную, непоколебимую поддержку Украины - нашего соседа, партнера, друга и нашего будущего члена", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что посетит семь государств-членов, которые укрепляют и защищают внешние границы с Россией и Беларусью.

Очередная массированная атака России на Украину

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков цинично прокомментировал очередную российскую атаку на Украину заявлением, что никаких договоренностей относительно воздушного перемирия с Украиной не было достигнуто. Песков снова заявил, что якобы российская армия "успешно наносит удары по военной инфраструктуре Украины". В то же время, пресс-секретарь российского президента добавил, что Россия "сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров".

Также мы писали, что начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат поделился, что Россия по Киеву выполнила массированную комбинированную атаку с привлечением реактивных дронов и большого количества ракет. Игнат добавил, что две ракеты попали в жилой дом. По его словам, летело 629 средств воздушного нападения. Полковник отметил, что баллистика достигает Киева в короткий срок, поэтому в данной ситуации Силы обороны сделали все, что могли.

