Уиткофф и Кушнер отправились в Пакистан на переговоры с Ираном, - Белый дом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в этот раз не отправится в столицу Пакистана.

США видят определенный прогресс со стороны Ирана в решении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет CNN.

Она поделилась, что президент США Дональд Трамп отправил спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

"Мы, безусловно, увидели определенный прогресс со стороны Ирана за последние несколько дней. Президент принял решение отправить Стива и Джареда, чтобы выслушать иранцев, так что посмотрим, что они скажут", – сказала Ливитт.

Видео дня

Также пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую переговорную группу на предыдущем раунде обсуждений в Исламабаде, в этот раз не отправится в столицу Пакистана. Она добавила, что любой представитель США готов вылететь в Исламабад, если это потребуется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается применять ядерное оружие против Ирана. По его словам, Вашингтон уничтожает Тегеран традиционным способом.

Трамп также отметил, что, если бы захотел, мог бы "прямо сейчас" заключить мирное соглашение с Ираном, но подчеркнул, что хочет, чтобы соглашение было долгосрочным.

