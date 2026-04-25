Полный тупик: мирные переговоры между Ираном и США сорвались

На данный момент не видно перспектив для возобновления переговорного процесса.

Новая попытка договориться о прекращении войны в Персидском заливе сорвалась, фактически так и не начавшись. Обе стороны отозвали своих представителей из Пакистана, который предоставлял площадку для переговоров.

"Я только что отменил поездку моих представителей в Исламабад, Пакистан, на встречу с иранцами. Слишком много времени уходит на поездки, слишком много работы! Кроме того, внутри их (иранского) "руководства" царят огромные внутренние распри и путаница. Никто не знает, кто главный, включая их самих. Кроме того, у нас есть все козыри, а у них – никаких! Если они хотят поговорить, им нужно лишь позвонить", – написал президент США Дональд Трамп в соцсети.

Как пишет Reuters, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее тоже покинул Исламабад без признаков прорыва в переговорах, которые он вел с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и другими высокопоставленными чиновниками. Приезда американцев он не дождался.

Тегеран исключил новый раунд прямых переговоров с США, а иранский дипломатический источник заявил Reuters, что Иран не примет "максималистских требований" Трампа.

Как писал УНИАН, после более чем месяца активных боевых действий Иран и США при посредничестве Пакистана договорились в начале апреля о двухнедельном перемирии, которое США (по одностороннему решению Трампа) продлили на неопределенный срок без четких дедлайнов. Основные боевые действия на данный момент приостановлены, однако перемирие остается хрупким: фиксируются израильские удары по Ливану (против "Хезболлы") и иранские атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Также стороны начали двойную блокаду Ормузского пролива. Иран с самого начала войны атакует все суда, которые пытаются пройти этим путем без его разрешения. Со своей стороны США с 13 апреля ввели собственную морскую блокаду иранских портов, перехватывая корабли, следующие в Иран или из него. Обе стороны считают, что блокада со стороны противника является нарушением условий перемирия, но выхода из тупика не видно.

Переговоры в Исламабаде ни к чему не привели из-за внутренних разногласий в иранском руководстве и взаимоисключающих требований сторон.

