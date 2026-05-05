'Они должны махать белым флагом': Трамп сделал новое заявление по поводу войны в Иране

Президент США добавил, что экономика Ирана рушится, но необходимо нанести больше военных ударов.

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран уже должен сдаться, но не делает этого из-за гордости. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Мы делаем это по-старому, и они должны махать флагом. Но они очень горды. Возможно, вы не увидите белый флаг. Но по сути это уже то, что им нужно, они должны махать белым флагом, белым флагом капитуляции. Когда же они наконец скажут: "Сдаемся"?", – заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что, несмотря на войну на Ближнем Востоке, США достигли максимума на фондовом рынке. Также он считает, что у Ирана нет шансов:

"У них нет флота – он полностью уничтожен, у них нет ВВС – они полностью уничтожены, у них нет ПВО – она полностью уничтожена. Нет радаров. У них нет лидеров – лидеры уничтожены".

Президент США также прокомментировал состояние иранской экономики и сделал прогноз. На вопрос журналиста, позволит ли Трамп экономике Ирана окончательно разрушиться, он ответил утвердительно.

"Думаю, да, потому что мы сами ее к этому довели, не так ли?", – ответил американский лидер.

Также Трамп добавил, что надеется на коллапс в экономике Ирана, потому что хочет победить.

"Если она потерпит крах – ну... Нет, я думаю, что это потребует больше военных ударов, но кроме того, их экономика действительно рушится", – добавил глава Белого дома.

Мирные переговоры между США и Ираном: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп не ответил прямо, действует ли перемирие с Ираном после перестрелки в Ормузском проливе. На вопрос, могут ли возобновиться боевые действия, глава Белого дома заявил, что "не может этого сказать". Кроме того, Трамп отметил, что если он ответит на этот вопрос, "вы скажете, что такой человек недостаточно умен, чтобы быть президентом". CNN напомнило, что Трамп предупреждал иранские власти, что их "сотрут с лица Земли".

Также мы писали, что , по словам Трампа, он ознакомился с новым мирным предложением Ирана и отметил, что это "неприемлемо". Примечательно, что пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан. Багаи добавил, что 14-пунктный план, предложенный Ираном, посвящен исключительно прекращению войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. Он отметил, что требование о разминировании Ормузского пролива со стороны США не входит в план Ирана.

