Песков хитро ответил о помощи Ирану в войне с США и Израилем

Пресс-секретарь Путина оставил без комментариев вопрос о военной поддержке Тегерана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа на вопрос о реальной военной поддержке Ирана со стороны России. Он ограничился лишь общей фразой о "продолжающемся диалоге" с официальным Тегераном. Об этом чиновник заявил во время интервью для российского "Радио Маяк", отвечая на вопрос о характере сотрудничества двух стран.

Поводом для вопроса журналиста стало заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Иранский дипломат публично поблагодарил Москву и Пекин за поддержку "политически и иначе".

Радиоведущий попытался выяснить у спикера Кремля, что именно означает это "иным образом". У Пескова спросили прямо: "Как иным образом Россия помогает Ирану?".

Видео дня

Ответ был максимально осторожным: "Мы находимся в диалоге с иранской стороной. Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана. И мы продолжим, безусловно, этот диалог", – заявил Песков.

Но журналиста такой ответ не удовлетворил и он уточнил вопрос: "Есть ли сейчас военное сотрудничество между Ираном и РФ". На что пресс-секретарь Путина ответил коротко: "Это все, что я хотел сказать на эту тему".

Каковы сейчас отношения между США и РФ на фоне войны в Иране

По сообщению издания The Washington Post, РФ передает Ирану данные для нанесения ударов по военным объектам США. Такой шаг является первым подтверждением участия другого крупного государства-соперника США в военной конфронтации.

В то же время эксперты Института изучения войны обращают внимание на усиление критики со стороны российских чиновников в отношении военных действий США против Ирана. Это может свидетельствовать об ухудшении отношений между Россией и США.

Ухудшение отношений подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, на саммите в Анкоридже царила "товарищеская, взаимоуважительная и конструктивная" атмосфера, однако такой позитивный климат постепенно теряется.

Вас также могут заинтересовать новости: