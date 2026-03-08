Война в Иране: Трамп высказался о вероятном вмешательстве России

Американский лидер заявил, что у США "лучшая армия на Земле".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на возможную помощь Ирану со стороны России на фоне американо-израильской операции на Ближнем Востоке.

Во время пресс-конференции, аудиоверсию которой транслировал Белый дом, американского лидера спросили, известно ли ему что-нибудь о том, что Москва определенным образом поддерживает Иран. Трамп заявил, что "не имеет никаких оснований так считать".

"Если это так, то они не очень хорошо выполняют свою работу, поскольку Иран не слишком хорошо справляется", – добавил он.

По его словам, Россия может предоставлять Ирану "всю информацию, которую хочет", но люди, которым они ее предоставляют, "перегружены".

"У нас лучшая армия на Земле. Я построил ее во время своего первого срока. К сожалению, я вынужден использовать ее сейчас", – резюмировал Трамп.

Война в Иране и Россия

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в вопросе войны в Иране РФ не является нейтральной. Страна-оккупант поддерживает Иран и считает, что операция против него является "несправедливой".

Ранее в СМИ писали о том, что Россия предоставляет Ирану разведданные для атак по американскому контингенту на Ближнем Востоке. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что в Вашингтоне не обеспокоены таким развитием событий.

