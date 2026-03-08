'Помогают нам во многих направлениях': в Иране подтвердили тесное сотрудничество с РФ

Аракчи заверил, что Иран сознательно ограничил дальность своего оружия, чтобы другие страны не воспринимали Тегеран как угрозу.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран тесно сотрудничает с Россией. Такое заявление он сделал в комментарии для NBC News.

Аракчи подчеркнул, что партнерство Ирана и РФ "не является секретом". Тем не менее, он не стал раскрывать, передавала ли Москва разведданные о передвижении американского флота Тегерану.

"Они (россияне - УНИАН) помогают нам во многих разных направлениях. У меня нет подробной информации", - сказал Аракчи.

Также глава МИД Ирана заверил, что его страна не собиралась создавать межконтинентальные ракеты для ударов по США. Более того, он добавил, что Тегеран сознательно ограничил дальность своего оружия.

"У нас есть возможность производить ракеты, но мы намеренно ограничили свою дальность полета до менее чем 2000 километров, потому что не хотим, чтобы кто-то другой в мире воспринимал нас как угрозу", - сказал журналистам Аракчи.

Кроме того, глава МИД Ирана обвинил США и Израиль в нарушении предыдущих соглашений. Он подчеркнул, что сейчас переговоры не имеют смысла.

"Войне нужно окончательно положить конец. Если мы этого не сделаем, я думаю, нам нужно продолжать борьбу ради нашего народа и нашей безопасности", - добавил Аракчи.

США попросили Россию не предоставлять разведданные Ирану

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон предупредил Москву о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану. Он добавил, что лично передал соответствующее предупреждение российской стороне.

Накануне, 6 марта, американские чиновники на условиях анонимности сообщили журналистам, что Россия может передавать Ирану информацию, которая используется для атак на американских военных и объекты США на Ближнем Востоке. Эти данные подтверждали публикацию газеты The Washington Post, где отмечалось, что Москва играет важную роль в расширении регионального конфликта.

