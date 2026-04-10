'Мне надоело': Стармер резко высказался о действиях Трампа и Путина

Британский премьер призвал к стабилизации энергетических рынков и координации действий союзников для возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему "надоело" влияние мировых лидеров, в частности Дональда Трампа и Владимира Путина, на колебания цен на энергоносители, которые бьют по британским домохозяйствам и бизнесу, пишет Guardian.

Выступая в интервью ITV, Стармер отметил, что счета за энергию в Великобритании "то растут, то уменьшаются" из-за международных кризисов, вызванных действиями мировых лидеров.

"Мне надоело, что счета семей по всей стране за энергоносители то растут, то уменьшаются, а счета предприятий за энергоносители то растут, то уменьшаются из-за действий Путина или Трампа по всему миру", – заявил он.

Видео дня

Премьер также подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По его словам, Лондон вместе с союзниками работает над "практическим планом" для скорейшего восстановления морской логистики после достижения режима прекращения огня.

В британском правительстве подтвердили, что Стармер обсудил этот вопрос с Дональдом Трампом. Стороны согласились с необходимостью согласованных действий для обеспечения свободы судоходства и стабилизации энергетических рынков.

В то же время Стармер резко раскритиковал продолжение ударов в регионе, заявив, что такие действия "должны прекратиться", даже несмотря на неопределенность в отношении деталей договоренностей о прекращении огня.

В статье для Guardian премьер подчеркнул, что Великобритания должна стать государством, "менее зависимым от событий за рубежом", и пообещал отход от политики постоянного реагирования на кризисы.

Его заявление прозвучало на фоне роста международной напряженности и обострения отношений между западными союзниками из-за конфликтов на Ближнем Востоке, которые продолжают влиять на мировые энергетические рынки.

Ближний Восток в центре внимания – политическая реакция

Как сообщал УНИАН, ранее лидеры ведущих стран Европы, руководство Европейского Союза и Канады выступили с совместным заявлением относительно последней договоренности между США и Ираном. В частности, они приветствуют договоренность о двухнедельном перемирии.

"Теперь цель должна заключаться в переговорах о быстром и длительном прекращении войны в ближайшие дни. Этого можно достичь только с помощью дипломатических средств", – отмечается в заявлении, под которым подписался и Стармер.

