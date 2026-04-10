Бомбы не помогли: Bloomberg объяснил, почему Иран стал более жестким в переговорах с США

Теперь Иран хочет получить постоянный контроль над Ормузским проливом.

После более чем месяца угрожающей риторики и эскалации ультиматумов со стороны президента США Дональда Трампа, кульминацией которых стала его угроза "отбросить Иран в каменный век" бомбардировками, стали известны результаты. Как пишет Bloomberg, американский лидер смог разве что повернуть время вспять примерно на шесть недель.

"Когда обе стороны встретятся в Исламабаде в субботу, они столкнутся с теми же спорами, которые не удалось разрешить во время переговоров в феврале, предшествовавших войне, а также с новыми, еще более острыми проблемами. Если Трамп надеялся, что его бомбы заставят Иран пожалеть о том, что он тогда не согласился на сделку, то, похоже, этот план обернулся против него. Тегеран понес тысячи жертв, но его условия для мира стали еще более максималистскими, чем раньше", - объяснили в материале.

Теперь Иран хочет получить постоянный контроль над Ормузским проливом, отмену всех первичных и вторичных санкций, вывод войск США из региона и финансовую компенсацию за убытки, понесенные им во время конфликта.

"По некоторым вопросам можно увидеть контуры потенциального компромисса. США могут согласиться на определенное обогащение урана в Иране и разведение иранских запасов урана - именно ту сделку, которая была на столе в феврале, - тогда как Тегеран может согласиться на ограниченную или условную отмену санкций. США могут заявить, что сохранят свои базы на Ближнем Востоке, а Иран может сказать своим основным сторонникам, что сделал эти объекты обузой для стран, которые их принимают", - подчеркивают в Bloomberg.

Однако, как добавляют в материале, ситуацию с Ормузским проливом решить сложнее. Несмотря на то, что этот пролив является международным водным путем, который номинально открыт для всех, Иран не собирается отказываться от своего новообретенного влияния на мировые энергоносители.

"Если Трамп не сможет (или не захочет) отменить контроль Ирана над этим стратегическим пунктом, ему, возможно, придется с этим смириться - отсюда и его предложение о "совместном предприятии" с Ираном для управления транзитом. Высокие принципы, такие как свобода судоходства, могут быстро забыться в процессе компромиссов, особенно учитывая то, что ни одна из стран не является участницей Конвенции ООН по морскому праву, которая устанавливает основные принципы морского управления", - отмечается в публикации.

Кроме того, если Тегеран не был готов сокращать свои военные мощности во время относительного затишья, то после войны это вообще нереально. Поэтому настойчивое требование Ирана распространить перемирие на Ливан является сигналом того, что он не планирует отказываться от "Хезболлы", которая уже давно является "жемчужиной в короне его так называемой "оси сопротивления"".

"Заверения в том, что Исламская Республика не будет стремиться к получению ядерного оружия или разработке межконтинентальных ракет, могут позволить американскому президенту заявить о победе на этом фронте, но ни одно из них не будет означать уступки, поскольку они не являются новыми. Такие заверения также не успокоят арабские страны Персидского залива или Израиль, которые остаются в зоне досягаемости существующего обычного оружия Ирана", - считают в Bloomberg.

Также препятствием может стать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который не будет представлен на переговорах и заявил, что еще не достиг своих целей.

"Некоторые граждане его страны выражают чувство предательства из-за перспективы того, что США в одностороннем порядке завершат войну, которую союзники начали вместе. Это означает, что любой мир, вероятно, будет неустойчивым, и лучшим результатом дипломатических усилий в эти выходные может стать размытая договоренность о продолжении переговоров", - подытожили в материале.

Ранее The New York Times объяснил, о чем могут договориться США и Иран. В частности, специальный посланник президента Джозефа Р. Байдена-младшего по вопросам Ирана Роберт Мелли подчеркнул, что соглашение о прекращении огня полно неоднозначностей, и США и Иран уже спорят по поводу него.

"Это будет очень сложное, несовершенное прекращение огня. Но у меня такое ощущение, что обе стороны хотя бы хотят проверить, что возможно за столом переговоров", - добавила эксперт по Ирану.

