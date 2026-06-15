Хрупкое соглашение с Ираном: Трамп оставил сложные вопросы на потом, – Bloomberg

Предварительная договоренность предусматривает всего 60 дней для урегулирования споров по поводу ядерной программы Тегерана, санкций и безопасности в регионе.

США и Иран после более чем двух месяцев напряженных переговоров достигли предварительной договоренности о прекращении боевых действий и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Впрочем, ключевые противоречия между сторонами остались нерешенными, что ставит под сомнение долгосрочный успех соглашения, пишет Bloomberg.

Предварительную договоренность объявили в воскресенье вечером. Она предусматривает 60-дневный период для дальнейших переговоров по наиболее чувствительным вопросам, в частности иранской ядерной программе. Меморандум о взаимопонимании стороны планируют официально подписать 19 июня.

Однако эксперты предупреждают, что именно сейчас начинается самый сложный этап. В документе пока не урегулированы вопросы экономической помощи Ирану, будущего его ядерной программы и программы баллистических ракет. Из-за этого существует риск, что окончательный текст соглашения так и не будет согласован.

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Директор по исследованиям внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хенлон считает, что стороны могли договориться о временном открытии Ормузского пролива, однако перспектива всеобъемлющего соглашения пока выглядит маловероятной.

Дополнительной проблемой остается глубокое недоверие между Вашингтоном и Тегераном. Американская сторона подозревает Иран в стремлении возобновить ядерную программу, тогда как иранские чиновники обвиняют США в нанесении ударов по стране во время переговорного процесса.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что страна будет продолжать готовиться к возможным угрозам даже в случае достижения окончательного соглашения. По его словам, Тегеран не исключает попыток сорвать договоренности со стороны своих противников.

Под вопросом остается и позиция американского Конгресса. Законодатели напоминают, что любое значительное смягчение санкций против Ирана потребует одобрения Сената в соответствии с законодательством, принятым после переговоров по ядерной сделке 2015 года.

Обеспокоенность уже выразили и союзники президента Дональда Трампа. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что будет внимательно следить за дальнейшими переговорами и обеспокоен возможными расхождениями в трактовке договоренностей между американской и иранской сторонами.

Отдельно остаются нерешенными вопросы поддержки Ираном группировок "Хезболла" и "ХАМАС", а также его ракетной программы. Пока нет признаков того, что эти темы будут включены в ближайший раунд переговоров.

Еще одним фактором риска эксперты называют позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который скептически относится к возможности заключения соглашения, удовлетворяющего интересы Израиля. По словам аналитиков, дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от того, сможет ли администрация Трампа удержать региональных союзников от действий, которые могут сорвать переговорный процесс.

Эксперт Атлантического совета Нейт Свансон также подчеркнул, что механизмы возобновления полноценного судоходства через Ормузский пролив до сих пор окончательно не согласованы. По его мнению, даже после подписания документа ситуация в регионе останется нестабильной, а достигнутое перемирие – уязвимым.

"Да, мы увидим увеличение трафика, но статус-кво по-прежнему хрупок", – сказал Свансон.

Соглашение США и Ирана – главные новости

Напомним, ночью Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, которое, по его словам, не позволит Тегерану получить ядерное оружие.

Трамп подчеркнул, что новая договоренность является полной противоположностью Совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA), заключенному при администрации бывшего президента Барака Обамы.

Кроме того, американский лидер сообщил, что после подписания соглашения Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.

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