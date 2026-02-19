Rheinmetall показал кадры испытаний секретного дрона, который тестировали в Украине, – СМИ

Заявленная максимальная дальность полета FV-014 составляет до 100 км, тогда как дальность стабильной связи – около 60 км.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые показал видео испытаний своего ударного беспилотника FV-014, пишет Defence Express.

Ранее, после презентации в сентябре 2025 года, общественности демонстрировали только выставочные макеты аппарата. Теперь компания заявила об успешной демонстрации дрона для потенциального заказчика – одной из стран НАТО. Во время показа беспилотник отработал несколько операционных сценариев, в том числе имитацию атаки. Название государства-интересанта не раскрывают.

Как отмечают аналитики, во время первой презентации в Rheinmetall сообщали, что FV-014 уже якобы имел боевой опыт. Учитывая современную ситуацию с безопасностью, вероятным местом таких испытаний могла быть Украина – фактически единственная страна, где сегодня отрабатывают новейшие образцы вооружения в условиях полномасштабной войны.

Таким образом, можно предположить, что дрон сначала разрабатывали без широкой огласки, а его возможные боевые испытания также могли проходить непублично.

На обнародованных кадрах видно, что запуск FV-014 осуществляется из прямоугольного транспортно-пускового контейнера с помощью твердотопливного ускорителя. Для наведения, судя по видео, аппарат оснащен дневной камерой и, вероятно, тепловизором.

Впрочем, качество и стабильность изображения на записи выглядят неидеальными. Учитывая, что испытания могли проходить в контролируемых условиях и на небольшом расстоянии от оператора, возникает вопрос, какой будет картинка на предельной дальности связи или в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы, констатируют эксперты.

В то же время возможные технические недостатки могут объясняться тем, что система находится на финальной стадии разработки. Так называемые "детские болезни" для новых образцов вооружения – явление типичное.

Характеристики: дальность, боевая часть и "рои"

Заявленная максимальная дальность полета FV-014 составляет до 100 км, тогда как дальность стабильной связи – около 60 км. Общая масса беспилотника – примерно 20 кг, из которых 5 кг приходится на боевую часть типа HEDP (High-Explosive Dual-Purpose). Она сочетает кумулятивное и осколочное действие и способна пробивать до 600 мм брони.

Продолжительность полета заявлена на уровне 70 минут. Также декларируется возможность применения в составе "роя", когда один оператор одновременно управляет несколькими дронами. Среди других заявленных возможностей – работа в условиях отсутствия сигнала спутниковой навигации.

Отдельное внимание привлекает фасетированный корпус аппарата, призванный уменьшить радиолокационную и инфракрасную заметность. В сочетании с электродвигателем это должно затруднить его обнаружение и перехват.

Напомним, недавно стало известно, что Германия почти исчерпала запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла бы отправить Украине. Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в интервью Deutschlandfunk сказал: все, что выходит с конвейера, идет прямо в Украину по механизму, который финансируют преимущественно европейцы, в основном Германия. По словам Вадефуля, другие страны Европы "могли бы сделать больше".

