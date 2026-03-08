Куда исчезли 'Джавелины'? Почему легендарное оружие начала войны в Украине теперь в тени

Сегодня легендарный комплекс почти исчез из информационных сводок.

FGM Javelin по праву считается одним из величайших переносных противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТРК), находящихся на вооружении. Производимый совместно компаниями Lockheed Martin и Raytheon, Javelin использует передовые системы наведения и управления полетом для реализации атаки сверху в режиме "выстрелил и забыл", что делает его особенно смертоносным против танков.

Система получила широкое освещение благодаря использованию в Украине, когда статья за статьей описывали, как "Джавелины" массово сжигают российские танки. Однако сегодня о Javelin слышно редко, пишет 19fortyfive.

Видеоматериалы работы системы стали дефицитом, и никто не обсуждает ее за пределами фанатичных проукраинских кругов в социальной сети X (Twitter). Так что же случилось с Javelin? Закончились ли эти ракеты у Украины? Научилась ли Россия противостоять им, или дроны полностью вытеснили систему?

Что случилось с Javelin

Есть несколько причин, по которым Javelin выпал из общественного дискурса. Ведущие СМИ превозносили Javelin как символ украинского сопротивления и одну из лучших систем в этой войне. На самом деле это было не совсем так. Javelin – отличная система, но она не идеальна.

В оптимальных условиях ракета является высоконадежной системой: армейские испытания показали, что модернизированные ракеты Spiral 2 уверенно поражают цели (зафиксирован лишь один промах и один близкий разрыв из 22 пусков).

Несмотря на то, что производитель позиционирует Javelin как простую в использовании систему, истина заключается в том, что ракета требует длительной подготовки для эффективного применения – того, чего Украине остро не хватает. Еще в 2022 году газета Washington Post опубликовала статью, в которой подчеркивалась недостаточная подготовка и отсутствие руководств пользователя для украинских войск. Эти проблемы приводили к осечкам и промахам.

Проблемы с обучением можно решить со временем. Однако к тому моменту, когда вопрос подготовки был урегулирован, на поверхность всплыла проблема поставок. В начале войны Запад постепенно осознал, что производство оружия в США и Европе должно быть значительно увеличено для поддержки Украины.

На старте войны Lockheed Martin и Raytheon производили около 2100 систем Javelin в год, но после 2022 года компании планировали довести производство до 4000 единиц.

Согласно отчетам, однако, Украине требуется около 500 "Джавелинов" в день для адекватного сдерживания россиян. Это означает, что наращенного производства Lockheed хватило бы Украине всего на восемь дней (при условии, что все новые ракеты отправлялись бы в Украину в обход многочисленных других заказчиков Lockheed).

После 2022 года запасы ракет в Украине значительно истощились, и хотя она по-прежнему получала регулярные поставки, из-за дефицита Javelin исчез из поля зрения общественности в последующие годы.

Недостаточная отдача за свои деньги

Как и в случае со многими другими системами, Украина обнаружила, что маленькие дешевые дроны могут выполнять ту же базовую функцию, что и Javelin, за ничтожную долю его стоимости. Цена полного комплекса с одной ракетой и пусковой установкой может составлять от 178 000 до 249 700 долларов.

Дрон под управлением опытного оператора может обеспечить примерно те же возможности атаки сверху, не подвергая пользователя риску и за мизерную стоимость. Дроны-камикадзе быстро стали основой противотанковых возможностей Украины благодаря своей большей универсальности по сравнению с американскими ПТРК. Для их использования не требовалось обучение от инструкторов НАТО; дроны можно легко производить в больших количествах и использовать как против бронетехники, так и против пехоты.

Сегодня "Джавелины" по-прежнему поставляются и используются Украиной, но они больше не попадают в заголовки газет, как раньше. Это снова заслуга распространения дешевых дронов, которые предлагают примерно те же возможности за долю цены.

В ответ на угрозу дронов обе стороны начали устанавливать на свои танки и БМП антидроновую броню и сети, что помогло россиянам повысить защиту от боеприпасов, атакующих сверху. Javelin – одна из многих систем вооружения, которую вытеснили дешевые беспилотники. Даже другие беспилотные системы, такие как Bayraktar и Switchblade, были заменены на FPV из-за их более низкой стоимости и большей универсальности.

Ранее УНИАН сообщал, что иранские "Шахеды" стали для США "ледяным дождем", к которому они не были готовы.

