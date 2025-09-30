Министр обороны США Пит Хегсет пересматривает военные приоритеты США.

Высшие военные чины выразили серьезные опасения по поводу готовящейся оборонной стратегии администрации Трампа, что выявило раскол между политическим и военным руководством Пентагона. Критика от нескольких генералов, включая председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, прозвучала на фоне того, что Министр обороны США Пит Хегсет меняет приоритеты США в военной сфере — делая акцент на угрозах для самой страны, сокращая конкуренцию с Китаем и принижая роль Америки в Европе и Африке.

The Washington Post сообщает, что, во время внезапного собрания генералов и адмиралов на базе морской пехоты Куантико, Хегсет планирует выступить с речью о военных стандартах и "этосе воина". При этом многие военные лидеры опасаются массовых увольнений или радикальной реорганизации структуры боевых командований и военной иерархии.

СМИ пишет, что дискуссия вокруг Национальной оборонной стратегии — основного документа, определяющего, как Пентагон распределяет ресурсы и размещает силы США по всему миру, — стала новым вызовом для генералитета, пытающегося работать "в условиях нестандартного подхода" администрации президента к вооружённым силам.

Видео дня

Люди, знакомые с процессом редактирования, на условиях анонимности рассказали о растущем недовольстве планом, который они считают близоруким и потенциально бесполезным, учитывая личный и порой противоречивый подход президента к внешней политике.

"Хегсет поручил разработать Национальную оборонную стратегию, которая будет чётко ориентирована на продвижение здравого смысла политики America First президента [США Дональда] Трампа и курса "Мир через силу". Работа всё ещё продолжается", — заявил представитель Пентагона Шон Парнел.

Журналисты подчеркивают, что эту стратегию подготовили политические назначенцы Трампа в аппарате Минобороны, в том числе чиновники, ранее критиковавшие давние обязательства США в Европе и на Ближнем Востоке. Документ сейчас проходит финальное редактирование.

Критика национальной оборонной стратегии Хегсета

Черновик был широко разослан военным лидерам — от глобальных боевых командований до Объединённого комитета начальников штабов. Некоторые из них поставили под сомнение, как приоритеты стратегии соотносятся с задачами армии, которая традиционно должна реагировать на кризисы по всему миру.

"Несогласие в процессе разработки документа — обычное дело, но количество обеспокоенных чиновников и глубина их критики на этот раз беспрецедентны", - отмечают журналисты.

По словам двух собеседников издания, генерал Кейн напрямую донес свои опасения до руководства Пентагона. "Он дал Хегсету очень прямую обратную связь. Я не уверен, что Хегсет понимает масштаб значения НОС (нацоборонстратегии), поэтому Кейн так упорно пытался на этом настаивать", — сказал один из них, уточнив, что в обсуждении участвовал и главный политический советник Пентагона Элбридж Колби.

Второй источник отметил, что Кейн стремился сохранить акцент стратегии на подготовке армии к сдерживанию и, при необходимости, победе над Китаем в возможном конфликте. Хегсет и его команда, однако, дали понять, что Пентагон выведет часть сил из Европы и проведёт консолидацию командований, что тревожит союзников США — особенно на фоне войны России против Украины и её регулярных вторжений в воздушное пространство НАТО.

На протяжении десятилетий стратегия Пентагона основывалась на идее, что лучшая защита страны — это сильные военные альянсы за рубежом.

Критики этого подхода в администрации считают, что он втянул США в дорогие войны на чужой территории, вместо того чтобы укреплять защиту собственных интересов. Подход Трампа в целом заключается в том, чтобы подталкивать союзников тратить больше на собственную оборону, что иногда отталкивает даже республиканцев в Конгрессе, требующих одновременно повышения военного бюджета США.

Большая часть внутренней критики связана с тем, что новая стратегия делает акцент на угрозах самой территории США, тогда как Китай продолжает стремительный рост своей военной мощи, сокращая преимущество Америки в Тихом океане.

СМИ пишет, что, хоть в документе остаются значительные разделы о Китае, они в основном сосредоточены на угрозе нападения на Тайвань, а не на глобальной конкуренции с крупнейшим соперником США. Колби давно предупреждает, что американская армия не готова к риску китайского вторжения и настаивает на необходимости сосредоточить внимание и ресурсы на этой проблеме.

Тон документа также оказался гораздо более политизированным, чем в предыдущих стратегиях: в нём говорится, что администрация Байдена ослабила американскую армию.

Другие новости о предстоящей встрече Хегсета с военными

Ранее УНИАН сообщал о деталях перед этой встречей. Хегсет не планирует объявлять новые директивы по вопросам национальной безопасности, а лишь хочет убедить командование в своем видении функционирования ведомства.

Кроме того, мы также рассказывали, что Трамп тоже должен присутствовать на этой встрече. Появление американского президента на встрече может омрачить планы Хегсета, а также добавит больше проблем в организации безопасности масштабного события.

Вас также могут заинтересовать новости: