Президент США Дональд Трамп практически в последний момент решил присутствовать на встрече высших генералов страны в Куантико, штат Вирджиния, которую министр обороны Пит Хегсет распорядился провести на прошлой неделе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ с планированием.

Отмечается, что появление Трампа на встрече может омрачить планы Хегсета, а также добавит больше проблем в организации безопасности масштабного события. Теперь ответственность за обеспечение безопасности мероприятия будет возложена на Секретную службу США.

В издании напомнили, что Хегсет на прошлой неделе приказал сотням высших армейских генералов и адмиралов в званиях от одной звезды и выше, а также старшим рядовым и рядовым прибыть в Квантико 30 сентября, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и ​​его видении "воинской этики". Продолжительность мероприятия должна была составить менее часа, но визит Трампа может изменить этот график.

По оценкам экспертов, расходы на перелет, проживание и транспортировку всех военных руководителей, некоторые из которых приедут с Ближнего Востока, из Европы и Индо-Тихоокеанского региона, составят миллионы долларов, добавили в издании.

Хегсет созвал срочное совещание генералов - что известно

Ранее The Wall Street Journal писало, что министр обороны США Пит Хегсет внезапно созвал сотни высокопоставленных офицеров на встречу в Куантико 30 сентября. Отмечается, что он намерен выступить с речью о "воинском духе" и согласовать свои приоритеты с генералами и адмиралами на фоне растущего недовольства медленным внедрением его директив в Пентагоне.

По информации источников издания, приказ о срочной встрече удивил многих американских военных и подпитал опасения новых кадровых чисток после увольнений, которые глава Пентагона провел в этом году. Чиновники заверили, что Хегсет не планирует объявлять новые директивы по вопросам национальной безопасности, а лишь хочет убедить командование в своем видении функционирования ведомства.

