Внезапный приказ Гегсета вызвал недоумение среди военных и новые опасения увольнений в командовании.

Министр обороны США Пит Хэгсет неожиданно созвал сотни высокопоставленных офицеров на встречу в Вирджинии во вторник. По словам чиновников, он намерен выступить с речью о "воинском духе" и согласовать свои приоритеты с генералами и адмиралами на фоне растущего недовольства медленным внедрением его директив в Пентагоне, пишет The Wall Street Journal.

По информации источников, приказ о срочной встрече удивил многих военных и подпитал опасения новых кадровых чисток после увольнений, которые Гегсет провел в этом году.

"Министр обратится к своим старшим военным руководителям в начале следующей недели", - подтвердил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Несмотря на это, чиновники отмечают, что министр не планирует объявлять новые директивы по вопросам национальной безопасности, а лишь хочет убедить командование в своем видении функционирования ведомства. Заседание в Квантико планируют записать и обнародовать после выступления.

С момента назначения Гегсет неоднократно критиковал старших командиров за "провокационную политику" в армии и настаивал на укреплении "воинского духа". В мае он издал приказ сократить количество старших генералов и адмиралов, включая 20% четырехзвездочных званий.

Его руководство сопровождалось внутренними спорами, утечками информации и расследованием относительно возможного распространения секретных данных в частном чате. Это вызвало сомнения даже среди союзников в Конгрессе.

"Я думаю, что очевидно, что он не на своем месте как руководитель большой, сложной организации", - заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

В то же время президент Дональд Трамп решительно поддерживает министра. "Замечательно, когда генералы и чиновники хотят приехать в Соединенные Штаты, чтобы быть с теперь уже военным министром", - сказал он, комментируя встречу.

Тайное совещание в Пентагоне

Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов американских вооруженных сил собраться в кратчайшие сроки без указания причины.

В то же время в пиццериях, расположенных рядом с главным зданием Министерства обороны США, зафиксировали резкий скачок посещаемости. Подобные случаи уже не раз связывали с подготовкой к важным политическим или военным событиям.

