Китай усиливает помощь России в ее войне против Украины, - Bloomberg

Западные чиновники описали Пекин как ключевого посредника в войне.

Китай усилил свою поддержку войны РФ в Украине в 2025 году и, скорее всего, еще больше углубит сотрудничество с оккупантами в этом году. Об этом заявили западные чиновники, поставив под сомнение усилия европейских лидеров по улучшению отношений с Пекином, передает Bloomberg.

По словам чиновников, президент Си Цзиньпин стал более решительным и уверенным в своей поддержке российского диктатора Владимира Путина, поэтому попытки европейцев убедить своих китайских коллег помочь закончить войну стали более сложными в течение последнего года.

Чиновники добавили, что война России в Украине не могла бы продолжаться без постоянной поддержки Китая, а именно экспорта компонентов двойного назначения и важных минералов, которые используются в производстве российских беспилотников. Также они описали Пекин как ключевого посредника в войне.

"Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра положить конец этой войне. Эта война полностью возможна благодаря Китаю", - подчеркнул посол США в НАТО Мэтью Уитакер во время панельной дискуссии в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

В то же время частные оценки, предоставленные Bloomberg на условиях анонимности, более пессимистичны, чем публичные заявления большинства западных лидеров о роли Китая в войне между РФ и Украиной.

"Они появились накануне выступления министра иностранных дел Китая Ван И на ежегодной встрече лидеров и представителей служб безопасности в южной Германии, где он, как ожидается, представит азиатскую страну как надежного партнера для Европы", - отмечается в публикации.

Как рассказали источники Bloomberg, сначала китайские чиновники были обеспокоены экономическими последствиями войны России, но затем поняли, что она выгодна Пекину, ведь Европа сосредоточена на Украине, а не на Азии, а отношения между ЕС и США стали напряженными.

"Эти откровенные размышления о важной роли Китая в поставках материалов, поддерживающих военную машину России, вызывают вопросы о том, насколько устойчиво притворство, что Китай может быть надежным или серьезным торговым партнером для Великобритании", - отметил старший директор по вопросам политики в Китайском институте стратегических рисков Сэм Гудман.

Китай и Россия - последние новости

Ранее Sky News писало, что у Китая есть две причины радоваться затягиванию войны в Украине. По словам аналитика Майкла Кларка, КНР видит в этой войне большую геополитическую выгоду для себя.

"Во-первых, им нравится идея, что это раскалывает НАТО. Это их устраивает. Это разрушает нынешнюю систему. Международный порядок находится в состоянии коллапса. Он сломался об наковальню Украины. Китайцам это вполне нравится, по их собственным причинам", - отметил эксперт.

Также экс-глава разведки ВВС Великобритании Эд Стрингер заявил, что Китай стал основным спонсором войны России против Украины. Он отметил, что открытые источники информации указывают, что 60% военных усилий России тайно финансируются Китаем.

Стрингер добавил, что Пекин стремится к экономическому доминированию над Западом и может использовать свое влияние на Москву, чтобы "отвлечь" НАТО, пока КНР укрепляет свою армию.

