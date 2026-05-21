Вежливая фикция 'двойного назначения': Китай тайно помогает России, – The Economist

Китай фактически стал ключевым поставщиком для российского ВПК, снабжая Москву критически важными компонентами для ведения войны против Украины.

Зависимость России от Китая в обеспечении войны против Украины продолжает расти на фоне ужесточения западных санкций. Пекин формально сохраняет позицию "нейтралитета", однако фактически поддерживает российский военно-промышленный комплекс через поставки критически важных товаров, пишет The Economist.

По оценкам аналитиков, Китай не передает России готовые системы вооружения, но обеспечивает ее широким спектром продукции двойного назначения – от микроэлектроники до промышленного оборудования. Именно эти компоненты, как утверждается, позволяют Москве производить высокоточные ракеты и беспилотники, которые используются для ударов по Украине.

Ключевую роль играют китайские полупроводники и микроэлектроника, которые являются критически важными для производства современных систем вооружения. Кроме того, Китай является основным поставщиком компонентов для FPV-дронов, которые массово применяются на фронте.

Отдельно отмечается зависимость российской оборонной промышленности от китайских станков с числовым программным управлением – по некоторым оценкам, до 90% такого оборудования Россия импортирует именно из Китая.

Еще одним важным элементом является нитроцеллюлоза – сырье для производства пороха, артиллерийских снарядов и ракетного топлива. По данным западных чиновников, Китай наращивает ее поставки в Россию, в частности через крупные государственные и связанные с ними структуры, несмотря на то, что официально считает ее товаром двойного назначения.

Издание отмечает, что часть поставок маскируется через посредников и сложные цепочки поставок, тогда как российские предприятия формально сохраняют "гражданские" операции. На фоне санкций ЕС против других поставщиков роль Китая в обеспечении российской военной машины, по оценкам экспертов, только усиливается.

"Маловероятно, что Китай уменьшит свою поддержку российской военной машины. Китайские фирмы получают неплохую прибыль, тогда как Россия предоставляет в обмен дешевую нефть и газ. Вежливая фикция "двойного назначения" искусно поддерживается. Более того, к удовлетворению Пекина, даже после окончания войны зависимость России от Китая как нуждающегося младшего партнера, похоже, неизбежно сохранится", – подытожило издание.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай подписали декларацию, в которой объявили себя конструктивными силами и заявили о намерении построить новый мировой порядок.

В документе отмечается, что в последние десятилетия мировое сообщество стало "более разнообразным и сложным". В частности, отмечается рост влияния государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна. В связи с этим Китай и Россия считают, что мир перешел к "долгосрочному состоянию полицентричности".

