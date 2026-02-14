Китай может закончить войну в Украине хоть завтра одним звонком в Кремль, - посол США в НАТО

Витакер выразил сомнение, что россияне готовы заключить соглашение или когда-либо смогут это сделать.

Китайский лидер Си Цзиньпин мог бы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и уже завтра закончить его войну против Украины.

Такое мнение высказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Он добавил, что также Китай мог бы прекратить поставлять россиянам технологии двойного назначения, покупать российскую нефть и газ, передают Новини.Live.

О мирном соглашении

Уитакер подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть приемлемым для Украины. Но, по мнению американского дипломата, РФ вряд ли готова к реальному компромиссу. По словам Уитакера, президент США Дональд Трамп будет использовать все возможности для достижения мира в Украине, поскольку он убежден, что эта война должна наконец закончиться.

"Я не уверен, что россияне готовы заключить соглашение или когда-нибудь смогут это сделать. Но знаете, я молюсь за мир, потому что эта война должна закончиться. Это просто ужасно. И это должно закончиться. Президент Трамп использует все возможное, чтобы продолжать, пока это не станет возможным или невозможным", - сказал он.

Уиттакер также заявил, что война в Украине изматывает обе стороны, а особенно РФ. По его словам, в декабре 2025 года российские потери составили около 35 тыс. военных, в январе - около 30 тыс. убитыми и тяжело ранеными.

Уитакер и его заявления об Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Витакер заявил, что США продолжат отправлять оружие Украине через НАТО до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

А 10 февраля Витакер анонсировал, что США ожидают, что государства-члены НАТО объявят о новых закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

