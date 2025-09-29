Сейчас правила Брюсселя требуют от всех 27 стран-членов согласия на прием новых членов в ЕС.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС, несмотря на противодействие Венгрии, накануне решающего саммита в Копенгагене.

По данным пяти дипломатов и чиновников, Кошта заручается поддержкой столиц ЕС для упрощения процедуры приёма новых членов и для преодоления тупика вокруг возможного членства Украины и Молдовы, пишет Politico. Ведь Молдова, которая также является официальным кандидатом в члены ЕС, связана с Киевом в этом процессе и не может продвигаться вперед, пока сохраняется тупиковая ситуация.

Эта дипломатическая кампания — попытка обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который использует право вето своей страны, чтобы тормозить продвижение Украины к членству в ЕС. Ведь действующие правила требуют одобрения всех 27 стран ЕС на каждом этапе процесса присоединения.

Согласно предложению Кошты, так называемые переговорные кластеры — ключевые юридические этапы на пути к членству — можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не при единогласии. Для закрытия кластера все еще требовалась бы поддержка всех столиц ЕС, однако более низкий порог для начала переговоров позволил бы Украине и Молдове приступить к реформам, необходимым для демонстрации прогресса по внедрению стандартов ЕС в отдельных политических сферах. Это дало бы возможность продвигать заявки на членство, даже если одна или две страны выступают против, сообщил источник, знакомый с планом.

По словам дипломатов, Кошта напрямую убеждает лидеров ЕС в ходе своего недавнего "тура по столицам", во время которого он встречался с рядом европейских лидеров, а также на двусторонних переговорах на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Расширение — важный приоритет для председателя Европейского совета. Он [Кошта] считает это важнейшей геополитической инвестицией, которую может сделать ЕС. Именно поэтому он убежден, что важно продолжать обсуждать пути, которые позволят преобразовать усилия Украины по реформам в конкретные шаги", - сказал один из чиновников на правах анонимности.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос отправится в Украину, где завершается процесс проверки законодательства, необходимого для продвижения заявки.

"Все кластеры были проверены в рекордные сроки. Украина выполнила свои обязательства. Украина готова к следующему шагу. Теперь всё зависит от государств-членов, которые должны дать зелёный свет. Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедления реформ в Украине. Сейчас момент, чтобы ускорить процесс", — подчеркнула Кос.

