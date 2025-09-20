По словам бывшего министра, реформы важны, однако не являются определяющим фактором в этом вопросе.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых наше государство может стать членом Европейского Союза. Об этом он рассказал на Кураже в Киеве с лекцией "Сила нашего поколения", цитируют "Новини. LIVE".

По его словам, для вступления в ЕС нужно в первую очередь, чтобы Западная Европа нашла способ удержать контроль над европейским проектом после вхождения в него Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

"Потому что если оставить правила, так как оно сейчас работает и присоединить нас всех, то ЕС будет существовать, но Запад потеряет контроль из-за изменения баланса сил", - отметил Кулеба.

Что касается второго условия, то должен быть решен вопрос украинского сельскохозяйственного комплекса, потому что на сегодня вся аграрная отрасль страны является категорически несовместимой с европейской.

"То есть, если мы входим, так как сейчас есть, то мы просто убиваем всех фермеров по всей Европе. Это вызывает социальную революцию во Франции, Бельгии, Польше, во всех странах и происходит коллапс Европы. Поэтому эти две проблемы надо решить и тогда Украина будет в ЕС, потому что (блоком - УНИАН) принято в 2022 году о том, что Украина - это наше. Поэтому путь в ЕС открыт. Реформы важны, нужны, но это не является определяющим фактором", - объяснил дипломат.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий высказался относительно блокирования Венгрией процесса вступления нашего государства в ЕС. По его словам, такие препятствия со стороны страны являются абсурдом.

"Но позиция венгерской стороны уже по неадекватности достигает уровня российской позиции. Никаких реальных препятствий нет, чтобы открыть Украине путь в ЕС. В страшилки, которые распространяет правительство Орбана, я даже не буду углубляться. Это не выдерживает никакой критики. И эти все страшилки являются абсурдными", - подчеркнул Тихий.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обещал Трамп сделать для разблокирования вступления нашего государства в ЕС. Он отметил, что американский лидер пообещал поговорить по этому вопросу с Венгрией.

"Президент Трамп и Америка поддерживают Украину в Евросоюзе... Но не понимает, почему Венгрия блокирует, потому что причин для блокировки нет. Хотя, я думаю, понимает другие политические причины. И поэтому Америка и президент Трамп говорили мне, что они будут работать над тем, чтобы разблокировать этот процесс со своей стороны для Украины, помочь Украине", - добавил глава государства.

