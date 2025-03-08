26 стран ЕС считают, что путь к миру – это укрепление способности защищать Украину, отметил Кошта.

Венгрия не поддержала выводы саммита Европейского Союза по безопасности об Украине 6 марта. Таким шагом страна изолировала себя от общеевропейского консенсуса, а также – противопоставила себя остальным 26 странам-членам блока.

Такое заявление сделал во время пресс-конференции президент Евросовета Антониу Кошта, пишет Европейская правда. По его словам, отныне Венгрия является изолированным государством.

В то же время он отметил, что она не может разделить ЕС. Остальные страны-члены блока продолжают поддерживать Украину.

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"Мы все хотим мира. Разница в том, что 26 стран считают, что путь к миру – это укрепление способности защищать Украину. Венгрия изолировала себя от этого консенсуса, она одинока", – заявил Кошта.

Он отметил, что изолированная страна "не создает разделения".

Венгрия и Украина

Как известно, Венгрия не раз блокировала санкции против России, а также выделение помощи Украине, которая уже более трех лет противостоит агрессии РФ в полномасштабной войне.

Не так давно Politico писало, что Венгрия заблокировала выделение 20 млрд евро военной помощи ЕС для Украины.

Кроме того, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что скоро во время опроса венгры смогут высказать свое мнение о том, хотят ли они того, чтобы Украина вступила в Европейский Союз.

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