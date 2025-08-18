Тарас Качка считает, что для открытия переговоров по первому кластеру для Украины и Молдовы нет никаких преград.

Идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз абсолютно разрушит силу европейской интеграции, которая необходима Украине, Молдове и самому Евросоюзу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время презентации "Программы действий правительства".

"Все идеи, связанные с тем, чтобы только для Молдовы открыть первый кластер, должны быть приняты во внимание, поскольку на самом деле они абсолютно чрезвычайно разрушат ту силу европейской интеграции, которая является нужной для Украины, для Молдовы, для самого Европейского Союза, учитывая те вызовы, которые им создает Российская Федерация. Поэтому, очевидно, что мы относимся к этой идее негативно. И считаем, что надо сосредоточиться прежде всего на базовом сценарии, а именно: открытии полноценных переговоров и для Украины, и для Молдовы. Тем более, что большинство государств-членов Европейского Союза и европейские институты выступают именно за это", - сообщил Качка.

По его словам, разделение европейской интеграции Украины с Молдовой - это "не основная магистральная мысль". Основная мысль Европейского Союза - открытие переговоров по первому кластеру и для Украины, и для Молдовы.

Он также отметил, что для этого нет никаких преград, и фактически единственная необходимость - обеспечить единодушие 27 государств-членов Европейского Союза.

Как отметила, в свою очередь, премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Украина будет готова начать переговоры по всем 6 кластерам о вступлении в ЕС уже до конца 2025 года.

Перспектива членства Украины в ЕС - последние новости

Молдова подала заявку на членство в Европейском союзе фактически одновременно с Украиной - весной 2022 года в первые недели полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов сообщил, что из-за войны и противодействия Венгрии продвижение Украины к членству в Евросоюзе происходит несколько медленнее, чем могло бы. При таких обстоятельствах не исключено, что Молдова может присоединиться к Евросоюзу раньше Украины.

Бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинская власть должна завершить подготовку к вступлению в ЕС до конца 2027 года.

