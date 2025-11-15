Венгрия планирует направить свою долю из "Европейского фонда мира" в размере 1,5 млрд евро.

Венгрия планирует направить свою долю из "Европейского фонда мира" на финансирование армии Ливана, а не для Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем посте в соцсети Х.

Он отметил, что сказал министру иностранных дел Ливана Юссефу Рагги, что интересом национальной безопасности Венгрии является мир на Ближнем Востоке, и стабильность Ливана играет в этом ключевую роль.

"Мы не будем использовать нашу долю Европейского фонда мира для вооружения Украины. Вместо этого мы перенаправляем 1,5 млн евро на поддержку вооружённых сил Ливана", - заявил Сийярто.

Действующий венгерский премьер Виктор Орбан готовится к парламентским выборам весной и сделал антиукраинскую и мнимо пацифистскую риторику центральным стержнем своей политической позиции. Он постоянно возлагает на Украину и Европу ответственность за войну.

При этом Орбан пытается убедить избирателей, что Украина якобы проводит агрессивную политику в отношении Венгрии и вмешивается во внутреннюю венгерскую политику.

Он также использовал воспользовался коррупционный скандал вокруг компании "Энергоатом", чтобы оправдать этим свое нежелание помогать Украине сдерживать российскую агрессию.

