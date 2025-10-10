Представитель министерства отмечает, что "этот абсурд" будет нарастать в течение избирательной кампании.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы в том, что они якобы проникли в смартфоны венгров и якобы помогают венгерской оппозиции. Соответствующее заявление Орбан обнародовал в соцсети Х.

"Украинская разведка не просто следит за Венгрией; она проникла туда через проукраинскую партию "Тиса". Они проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им получить здесь власть. Когда-то мы говорили: "русские уже в кладовке", теперь мы должны сказать: "украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не оставим этого без внимания!" - написал венгерский премьер.

На это заявление уже отреагировали в украинском Министерстве иностранных дел.

"Мы видим антиукраинскую истерию, которая излучается из Виктора Орбана, его правительства и его должностных лиц. Она не имеет ничего общего с реальностью. Я хочу опровергнуть все эти безумные обвинения", - сказал на брифинге спикер МИД Георгий Тихий.

Он добавил, что обвинения от Орбана стали постоянными, а их абсурдность только растет. Представитель МИД выразил сожаление относительно того, что правительство Венгрии "нагнетает антиукраинскую истерию".

"К сожалению, этот абсурд нарастает. И видимо, он будет еще нарастать в течение избирательной кампании", - отметил Тихий.

Кроме того, на вопрос относительно выборов в Чехии Тихий отметил, что "мы будем с победителем чешских выборов вести очень конструктивный, прагматичный диалог, взаимодействие, направленное на взаимовыгодное сотрудничество".

Спикер МИД также подтвердил, что в ближайшее время планируются украинско-словацкие межправительственные межправительственные консультации.

Украинско-венгерские отношения

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал единственную причину, почему Орбан активно блокирует евроинтеграционные стремления Украины. По его словам, это предстоящие выборы в Венгрии.

Глава государства подчеркнул, что направление Европейского Союза является главным триггером для предвыборной кампании Орбана, который "базирует свою предвыборную программу на том, что, в принципе, критикует все, что Евросоюз предлагает".

