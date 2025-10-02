По словам Орбана, саммит лидеров ЕС якобы доказывает, что в ближайшие месяцы речь будет идти об угрозе войны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит лидеров Европейского Союза в Копенгагене якобы может повысить угрозу начала новой войны. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X, комментируя встречу.

Орбан отметил, что лидеры стран Евросоюза обсуждают финансовую помощь Украине, а также ускоренное вступление страны в блок с помощью "всевозможных юридических уловок". По его словам, это откровенно провоенные предложения.

"Они (лидеры стран ЕС - УНИАН) хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят войны", - написал венгерский премьер.

Орбан добавил, что этот саммит якобы доказывает, что "в ближайшие месяцы речь будет идти об угрозе войны". Он призвал венгров и союзников поддержать его позицию.

Мерц раскритиковал Орбана во время саммита лидеров ЕС - что известно

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, венгерский политик пытается сорвать обсуждения относительно потребностей блока в сфере безопасности.

В Bloomberg отметили, что эта стычка произошла во время дискуссии о том, как Евросоюз может лучше защищаться от угроз со стороны России и поддерживать Украину. В агентстве подчеркнули, что блок проявляет все большее разочарование Орбаном.

