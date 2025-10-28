Накануне встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китайской народной республики Си Цзиньпина, многие начали говорить о том, что Китай не даст возможность закончить российско-украинскую войну. Давайте попробуем посмотреть, а какие интересы Китая в этой войне?

Китай не хочет ни поражения, ни победы России. Ему нужна слабая Россия с центром, ориентированным на Китай. А результат этой войны, когда оба считают себя победителями - идеальный для Китая.

Главная красная линия - Одесса, которая должна быть украинской. Потому что усиление России на Черном море в относительно короткой перспективе изменит баланс сил в черноморском бассейне. А это противоречит интересам Китая.

Итак, нам нужно сразу опровергнуть миф о Китае, который чуть не захватил Дальний Восток. Это ложь и сейчас планов переселять миллионы китайцев в Сибирь нет. На этом этапе Китай делает ставку на выкачивание ресурсов, чему будет способствовать слабый центр и переориентация, как минимум, части крупного бизнеса на КНР. Это главная стратегия Пекина на следующие годы. Ни о каком захвате Зауралья речь вообще не идет.

В то же время Россия, в силу технологической деградации и глубокого демографического кризиса имеет всего два пути развития:

либо попытка технологической диверсификации с Западом (условие - прекращение войны и хотя бы видимость игры по правилам США);

либо сползание в абсолютный технологический вассалитет от КНР, с соответствующими политическими последствиями.

Путин пока считает, что у него есть достаточно времени, чтобы выиграть войну и потом попытаться диверсифицироваться.

Заинтересован ли Китай в окончании войны сейчас (в течение полугода)? Ответ на этот вопрос нелинейный, как многие считают.

Война в Украине является частью более сложной игры, где российские ресурсы и технологический вассалитет являются лишь весомой, но частью. Какие еще есть части этой игры?

безопасность в Европе, которую может гарантировать Китай через давление на РФ. В обмен на это Китай хочет понимать правила торговли с ЕС, и как он будет зарабатывать на этой торговле;

правила торговли с США, и как Китай будет зарабатывать на этой торговле;

правила игры в Африке, и как Африка будет разделена между главными игроками (США, Китай, Франция, Россия, Британия);

правила игры в тихоокеанском регионе, и как будут устроены эти самые правила игры;

вопросы ядерной безопасности и недопущения прямых военных конфликтов между США и Китаем.

Это - не исчерпывающий, но важный перечень вопросов, которые будут влиять на окончание нашей войны. И все это, как минимум, сейчас - не раздел мира. Это - выработка сложных правил игры в мире, где два гегемона не собираются воевать (как минимум, в наземных операциях) за своих союзников.

И это мир, в котором на сегодня ни США, ни Китай не предлагают стройных ценностных концепций.

В целом, мы входим в переходный период, где, к сожалению, ценности не будут играть весомой роли, а ситуативные союзы будут весомее долговременных договоренностей.

Из плюсов - Китай и США обречены договориться. А затем тема Украины станет частью договоренностей по Европе. Поэтому повторю то, что много месяцев пытаюсь донести: без нормализации отношений с КНР игру будем играть не мы, а во многом за нас.