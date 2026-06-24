'Если что-то нужно – скажи': в СМИ 'слили' разговор Сиярто с Лавровым

Журналисты опубликовали запись телефонного разговора между министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и главой МИД России Сергеем Лавровым. Разговор состоялся 24 июня 2023 года – во время мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Паньи, который обнародовал стенограмму в рамках международного проекта "Горячая линия Кремля".
Согласно опубликованным материалам, Сийярто позвонил российскому коллеге, чтобы поинтересоваться ситуацией в России и самочувствием Лаврова после того, как подразделения "Вагнера" захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись в направлении Москвы.
В начале разговора венгерский министр спросил Лаврова, контролируют ли российские власти ситуацию.
"Я просто хотел бы узнать, контролируете ли вы ситуацию и всё ли с вами в порядке?" – обратился Сийярто к Лаврову.
В ответ глава российского МИД заверил, что ситуация находится под контролем:
"Мы полностью контролируем ситуацию. Президент сказал всё необходимое. Не волнуйтесь, мы спокойно решим этот вопрос".
Во время разговора Сийярто также интересовался сообщениями о продвижении "вагнеровцев" в направлении Москвы и слухами о возможном выезде руководства РФ из столицы.
Предложение личной помощи
В конце беседы венгерский дипломат выразил поддержку своему российскому коллеге.
"Ну, если тебе лично что-то понадобится, просто дай мне знать!" – сказал Сийярто.
На это Лавров ответил смехом и заверил, что помощь ему не нужна.
"Мне ничего не нужно. Нет проблем. Спасибо, что позвонил", – заявил глава российского МИД.
Что известно об утечке
Запись разговора была получена международным консорциумом журналистов при участии VSquare, The Insider, FRONTSTORY, Delfi и других расследовательских проектов.
Как отмечает Паньи, это не первый обнародованный контакт между Сийярто и Лавровым. Ранее журналисты уже публиковали записи их телефонных переговоров, которые вызвали резонанс в странах ЕС из-за тесных контактов главы венгерской дипломатии с российским руководством.
Напомним, мятеж ЧВК "Вагнер" произошел в июне 2023 года. Спустя два месяца после этих событий самолет с Евгением Пригожиным потерпел крушение в России, в результате чего погибли все пассажиры на борту.