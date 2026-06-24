'Если что-то нужно – скажи': в СМИ 'слили' разговор Сиярто с Лавровым

Глава МИД Венгрии позвонил Лаврову, поинтересовался ситуацией в России и предложил личную помощь российскому дипломату.

Журналисты опубликовали запись телефонного разговора между министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и главой МИД России Сергеем Лавровым. Разговор состоялся 24 июня 2023 года – во время мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Паньи, который обнародовал стенограмму в рамках международного проекта "Горячая линия Кремля".

Согласно опубликованным материалам, Сийярто позвонил российскому коллеге, чтобы поинтересоваться ситуацией в России и самочувствием Лаврова после того, как подразделения "Вагнера" захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись в направлении Москвы.

В начале разговора венгерский министр спросил Лаврова, контролируют ли российские власти ситуацию.

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"Я просто хотел бы узнать, контролируете ли вы ситуацию и всё ли с вами в порядке?" – обратился Сийярто к Лаврову.

В ответ глава российского МИД заверил, что ситуация находится под контролем:

"Мы полностью контролируем ситуацию. Президент сказал всё необходимое. Не волнуйтесь, мы спокойно решим этот вопрос".

Во время разговора Сийярто также интересовался сообщениями о продвижении "вагнеровцев" в направлении Москвы и слухами о возможном выезде руководства РФ из столицы.

Предложение личной помощи

В конце беседы венгерский дипломат выразил поддержку своему российскому коллеге.

"Ну, если тебе лично что-то понадобится, просто дай мне знать!" – сказал Сийярто.

На это Лавров ответил смехом и заверил, что помощь ему не нужна.

"Мне ничего не нужно. Нет проблем. Спасибо, что позвонил", – заявил глава российского МИД.

Что известно об утечке

Запись разговора была получена международным консорциумом журналистов при участии VSquare, The Insider, FRONTSTORY, Delfi и других расследовательских проектов.

Как отмечает Паньи, это не первый обнародованный контакт между Сийярто и Лавровым. Ранее журналисты уже публиковали записи их телефонных переговоров, которые вызвали резонанс в странах ЕС из-за тесных контактов главы венгерской дипломатии с российским руководством.

Напомним, мятеж ЧВК "Вагнер" произошел в июне 2023 года. Спустя два месяца после этих событий самолет с Евгением Пригожиным потерпел крушение в России, в результате чего погибли все пассажиры на борту.

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