Застреленный полицейскими Роберт Андерсон - темнокожий однофамилец популярного киногероя Нео - верил, что живет в "матрице", а всю полицию США контролирует тайное правительство.

Сотрудники американской полиции в упор расстреляли темнокожего с мачете, который пытался напасть на них.

Видео с нагрудной камеры одного из полицейских выложено на YouTube-канале офиса местного шерифа.

Инцидент произошел в городе Дель Норте (штат Калифорния, США) еще 25 августа.

Шерифу города поступило сообщение о мужчине, перегородившим автомобилем шоссе на въезде в город. Он также угрожал другим водителям.

На место прибыл один из сотрудников, который убедил американца Роберта Андерсона положить холодное оружие на землю.

Оказалось, что у мужчины были проблемы с психикой – он уверял, что живет в Матрице, а всю полицию США контролирует тайное правительство. При этом из себя Андерсона вывела ссора с его девушкой, которая была рядом.

Позже на место прибыло подкрепление. Но в какой-то момент Андерсон схватил с земли мачете и бросился на девушку. Сотрудники полиции в ответ открыли огонь.

От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!!!

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая 2020 года. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, который арестовал Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовина арестовали и предъявили обвинение в убийстве.

Смерть Джорджа Флойда спровоцировала протесты против расовой дискриминации в США и других странах.

В итоге суд в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) приговорил Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы.

Автор: Денис Прядко