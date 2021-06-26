Суд в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) приговорил Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы.

Президент США Джо Байден считает соответствующим приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, осужденному за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее суд в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) приговорил Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы.

Читайте такжеУбийство Джорджа Флойда: экс-полицейский Шовин получил 22,5 года тюрьмы«Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но в соответствии с действующими правилами он (приговор. - ред.) кажется мне подходящим», - сказал Байден журналистам, передает kommersant со ссылкой на CNN.

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая 2020 года. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, который арестовал Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовина арестовали и предъявили обвинение в убийстве.

Смерть Джорджа Флойда спровоцировала протесты против расовой дискриминации в США и других странах.

В апреле этого года суд присяжных признал Дерека Шовина виновным в убийстве. Сам бывший полицейский вину не признал.

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Автор: Ирина Погорелая