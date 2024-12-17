Вчера, 16 декабря, СБУ заочно сообщила о подозрении российскому военному преступнику.

В результате взрыва в Москве утром 17 декабря погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Об этом сообщают "База" и SHOT. По предварительным данным, также погиб помощник Кириллова. По словам очевидцев, взрыв прогремел, когда мужчины выходили из дома.

В самом доме вырвало подъездную дверь и выбило стекла. Также была повреждена и служебная машина генерала.

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Предварительно, самокат с примотанной к ручке взрывчаткой у подъезда генерала припарковал неизвестный за несколько часов до взрыва - около 2-3 часов ночи.

Детонация была осуществлена дистанционно. Вероятно, подрывник или его сообщник могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей ЖК.

Вчера, 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

"Чиновник ответственен за массовое применение р*шистами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины. По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов", - отметили в СБУ.

В основном оккупанты используют боеприпасы с отравляющими веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников. От приведения в действие гранат с химическим зарядом его ядовитые соединения поражают слизистые оболочки человека, прежде всего глаза и дыхательные пути.

Таким образом рашисты пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь оккупантов.

По данным следствия, оккупанты применяют опасные химические вещества преимущественно на горячих направлениях боевых действий, где пытаются скрыть применение химсредств под плотным артобстрелом.

СБУ идентифицировала на поле боя и передала процессуальным способом (chain-of-custody) в международную Организацию по запрещению химического оружия российские гранаты с ядовитыми веществами и соответствующие образцы почвы. Две лаборатории этого учреждения, которые действуют отдельно друг от друга, подтвердили соответствующие военные преступления России.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - добавили в СБУ.

Взрыв в Москве 17 декабря - что известно

Как сообщал УНИАН, в Москве взорвали российского генерала. Погиб также его личный помощник.

Взрывчатку могли примотать к ручке электросамоката. Вероятно, она была приведена в действие дистанционно. Когда двое мужчин подошли к двери, произошел взрыв.

По данным SHOT, взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, осколками побиты три автомобиля.

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