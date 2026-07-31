Испания направит армию в один из городов из-за прорыва мигрантов

Италия может вернуть пограничный контроль с Испанией из-за миграционного кризиса.

В испанский североафриканский анклав Сеута перебросят 60 военных после того, как границу с Марокко пересекли от 2 до 3 тысяч мигрантов. Местные власти заявляют, что ситуация вышла из-под контроля. Об этом сообщает EFE.

Правительство Испании сообщило, что военные помогут Гражданской гвардии обеспечивать безопасность. Премьер Педро Санчес уже анонсировал визит в регион.

В Сеуте сложилась гуманитарная и чрезвычайная ситуация в области безопасности. Глава региона Хуан Хесус Вивас заявил, что центры приема переполнены: сотни людей спят на улице, а учреждения для несовершеннолетних без сопровождения работают на 2400% мощности.

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В среднем ежедневно прибывает 300 человек, что вызывает опасения по поводу повторения кризиса 2021 года, когда за несколько дней в Сеуту прибыло около 10 000 мигрантов.

Стоит отметить, что резкий наплыв начался после решения Верховного суда Испании. Теперь мигрантов, которые вплавь достигают испанской территории, нельзя автоматически возвращать в Марокко - каждое дело должны рассматривать отдельно.

Из-за этого все больше людей решаются на опасный маршрут через море. Многие плывут часами, держась за обычные надувные круги. Только за последние дни погибли как минимум четыре человека, а в прошлом году у побережья нашли около 60 тел.

Реакция Италии

Правительство Италии под руководством Джорджи Мелони заявило о готовности приостановить действие Шенгенской зоны свободного передвижения с Испанией в ответ на наплыв мигрантов в Сеуту.

Мелони назвала кадры из испанского североафриканского анклава "шокирующими".

Она заявила, что Италия "готова вмешаться, используя чрезвычайные средства для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановку действия Шенгенской зоны с Испанией".

Испания отклонила призывы объявить чрезвычайное положение, но направляет подкрепления в армию.

Мигранты в мире

Исландия демонстрирует один из лучших показателей интеграции иностранцев в общество. Согласно исследованию, 84,2% экспатов в этой стране имеют работу, а показатель открытости визовой политики соответствует уровню большинства стран Европейского Союза.

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