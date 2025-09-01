Россию обвинили в глушении GPS в самолете фон дер Ляйен: в Кремле отреагировали

Самолет, на борту которого находилась фон дер Ляйен, претерпел помехи в работе GPS-системы.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвинения России в том, что страна причастна к сбою GPS-системы в самолете президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отрицает эту информацию, сообщает Financial Times.

"Ваша информация неверна", - сказал Песков журналистам.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что самолет, на борту которого находилась фон дер Ляйен, в воскресенье, 31 августа, претерпел помехи в работе GPS-системы. По данным Financial Times, из-за этого пилоту пришлось совершить посадку с помощью бумажных карт.

Заместитель спикера Еврокомиссии Арианна Подеста рассказала журналистам, что самолет приземлился безопасно. Она подтвердила факт заглушения GPS-системы.

Подеста подчеркнула, что власти Болгарии проинформировали Еврокомиссию о том, что это могло быть связано с вмешательством России.

Как Россия могла препятствовать работе GPS в самолете фон дер Ляйен

Ранее соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что по самолету президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая посетила страны Восточной Европы, россияне могли работать средствами РЭБ. Он предположил, что эти системы могли быть нацелены с территории временно оккупированного Крыма.

Жмайло считает, что подобных инцидентов станет еще больше. По его словам, на такие шаги россияне пошли из-за отчаяния.

