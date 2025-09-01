Дмитрий Жмайло говорит, что Россия пытается надавить на европейских партнеров.

По самолету президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая посетила страны Восточной Европы, россияне могли работать РЭБами. Эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона рассказал, что таким образом россияне могли осуществить попытку напугать европейских партнеров Украины.

Он предположил, откуда средства радиоэлектронной борьбы могли быть нацелены на самолет с президентом Еврокомиссии на борту, когда тот находился в воздушном пространстве Болгарии. Один из вариантов - РЭБы были нацелены с территории временно оккупированного Крыма.

"Российские РЭБы могли достать самолет в том числе из Крыма. А возможно выходили какие-то корабли. Вариантов очень много", - сказал он.

Эксперт объяснил, почему россияне могли пойти на подобный шаг.

"Россия сейчас в ключевой точке - они понимают, что если ничего не сделать с ударами по НПЗ, то их позиции начнут ослабевать. И они поднимают ставки. Поэтому мы видим залеты дронов в Литву, шпионаж на территории Германии за нашими базами. Россияне показывают зубы, чтобы надавить на наших европейских партнеров", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что таких инцидентов будет еще больше: "Это не первый инцидент и точно не последний".

Что известно об инциденте с самолетом фон дер Ляйен

Как сообщал УНИАН, самолет с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье столкнулся с препятствиями в работе GPS-системы во время перелета в болгарский город Пловдив. В Комиссии подтвердили, что сигнал GPS был заглушен. Комиссия получила от болгарских властей информацию о том, что они подозревают, что это явное вмешательство было осуществлено Россией.

В то же время отмечается, что самолет приземлился безопасно. По данным СМИ, пилоты не могли использовать электронные навигационные средства из-за препятствий и поэтому совершили посадку с помощью бумажных карт.

