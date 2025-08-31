По словам президента Еврокомиссии, европейские военные будут действовать при поддержке США, и в этом их заверил лично Дональд Трамп.

Европейские столицы работают над "достаточно точными планами" относительно потенциального развертывания войск в Украине в рамках постконфликтных гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку со стороны США. Как рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times, существует "четкая дорожная карта" для возможного развертывания войск.

Издание подчеркнуло, что Фон дер Ляйен выступила с этим заявлением во время поездки по восточным странам ЕС, граничащим с Россией.

"Гарантии безопасности являются чрезвычайно важными и абсолютно необходимыми. У нас есть четкая дорожная карта. Мы достигли согласия в Белом доме. И эта работа продвигается очень хорошо", - сказала фон дер Ляйен.

Она сказала, что столицы работают над планами "развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев".

"Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки. Это было очень четко и неоднократно подтверждено", - сказала она.

По данным Financial Times, в состав войск могут войти десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, которые получат поддержку от США, включая системы командования и управления, а также средства разведки и наблюдения. Эта договоренность была достигнута на встрече между Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными европейскими лидерами в прошлом месяце. FT сообщила, что участники встречи с Трампом в Вашингтоне планируют собраться в Париже в четверг, чтобы продолжить обсуждение на высоком уровне. Участниками встречи станут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен высоко оценила готовность Трампа участвовать в мирных усилиях.

"Путин не изменился, он остается хищником. Трамп хочет мира, а Путин не садится за стол переговоров... У него негативный опыт общения с Путиным, который все чаще не выполняет своих обещаний. За последние месяцы мы имели несколько встреч, во время которых стало очевидно, что на европейцев можно положиться. Понятно, что когда мы что-то говорим, мы это делаем", - сказала она.

Она также сказала, что Комиссия будет искать новые источники финансирования, чтобы обеспечить "устойчивое финансирование украинских вооруженных сил как... гарантии безопасности. Она отметила, что после заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится "довольно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... это, несомненно, ЕС должен будет вложиться".

Существующие источники финансирования Украины со стороны Брюсселя, включая бюджетную поддержку, должны остаться в силе в мирное время, сказала фон дер Ляйен, имея в виду, что "украинские вооруженные силы должны получить дополнительные выплаты".

ЕС также сохранит финансирование подготовки украинских солдат после заключения любого мирного соглашения. Он поощряет государства-члены использовать фонд в размере 150 млрд евро для предоставления кредитов на вооружение, чтобы заключить соглашения о совместном производстве с украинскими оборонными компаниями или приобрести оружие, которое можно передать Киеву.

Фон дер Ляйен добавила, что на прошлой неделе главы оборонных ведомств коалиции желающих встретились и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых элементов для эффективного наращивания войск". Также она добавила, что из-за изменения характера военных действий необходимо сохранять инвестиции вооруженных сил ЕС в беспилотники, противовоздушную и противоракетную оборону, космические и кибернетические возможности.

Иностранные войска в Украине - последние новости

Напомним, что по данным СМИ, в немецком правительстве возникли сомнения относительно отправки войск в Украину. Вместо этого страна рассматривает увеличение своей доли в финансировании украинских военных. По данным журналистов, дискуссии по отправке военных пока отложены.

Военный эксперт Алексей Мельник также скептически оценивает возможность появления западного контингента в Украине. Он отметил, что европейцы не имеют достаточного количества миротворцев, чтобы их миссия стала эффективной.

