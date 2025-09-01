Во время визита в Болгарию GPS во всей зоне в аэропорту Пловдив выключился.

Самолет, на борту которого находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в воскресенье претерпел помехи в работе GPS-системы. Сейчас подозревают, что за этим стоит Россия, пишет Politico.

"Мы можем подтвердить, что произошло заглушение GPS, но самолет приземлился безопасно", - сообщила в своем заявлении для Politico заместитель спикера Комиссии Арианна Подеста.

Известно, что Урсула фон дер Ляйен находится в турне по "пограничным государствам" Латвии, Финляндии, Эстонии, Польши, Литвы, Болгарии и Румынии, стремясь подчеркнуть преданность Европейского Союза.

Отмечается, что она прибыла в Болгарию в воскресенье, где посетила производителя оружия в Сопоте вместе с премьер-министром страны Росеном Желязковим.

"Самолет, перевозивший фон дер Ляйен в Пловдив, второй по величине город Болгарии, не смог использовать электронные навигационные средства из-за препятствий, что заставило пилота совершить посадку с помощью бумажных карт", - сообщили в Financial Times в понедельник.

Подеста подчеркнула, что Комиссия получила от болгарских властей информацию о том, что "они подозревают, что это явное вмешательство было осуществлено Россией".

"Этот инцидент подчеркивает актуальность текущей поездки президента в прифронтовые государства-члены, где она воочию увидела ежедневные угрозы со стороны России и ее союзников", - подчеркнула заместитель спикера Комиссии.

В то же время в Politico объяснили, что заглушение и подделка GPS мешают самолетам получать доступ к навигационным системам, таким как американская GPS или европейская Galileo. Также такие препятствия могут искажать данные о местоположении самолета и все чаще используются как средство для нарушения гражданских или военных операций.

Ранее BILD сообщал, что Россия начала готовить диверсии в Германии. В частности угроза таких действий растет на железной дороге. Отмечается, что спецслужбы Германии рассматривают возможность таких диверсий, как поджоги, опасное вмешательство в работу поездов или порча оборудования.

В то же время издание Bloomberg писало, что у России возникли проблемы с ее диверсантами в Европе. В отчете аналитического центра Международного института стратегических исследований рассказали, что с января по май 2025 года в Европе произошло 11 инцидентов, которые расценивают как российскую гибридную атаку. Однако за весь 2024 год этот показатель превысил 30 случаев.

