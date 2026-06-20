Зеленский поставил Лукашенко ультиматум: эксперт объяснил, в какую ловушку попал Минск

Украина имеет полное право нанести удар по российской технике на территории Беларуси, считает эксперт.

Александр Лукашенко прекрасно понимает, что, если Украина нанесет удар по российским ретрансляторам на белорусско-украинской границе, то они не смогут его отразить, заявил военный аналитик Алексей Гетьман. Он отметил, что это будет иметь последствия для Беларуси.

В эфире Radio NV Гетьман напомнил, что, согласно международному праву и резолюциям ООН, Украина, находящаяся в состоянии войны с Россией, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора или в любом месте, где бы они ни находились, если их используют для нападения.

"Лукашенко попытается выкрутиться. У него очень сложная шахматная ситуация. Он не может не выполнять то, что мы говорим – убирать российское оружие, потому что понимает, что последует удар. Но и Путину нужно продолжать рассказывать, что они лучшие друзья. Интересно посмотреть, как он себя поведет. Он мастер пробегать между капель", – отметил Гетман.

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Что известно об этой ситуации

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 июня заявил, что в случае, если глава Беларуси Александр Лукашенко не остановит работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые корректируют российские атаки дронов по Украине, то через неделю это сделают украинцы.

Он отметил, что Беларусь является нашим соседом, а безопасность на границе для нас очень важна.

Президент Украины скептически относится к заявлениям Лукашенко о том, что тот не хочет быть втянутым в эту войну. При этом он напомнил, что Беларусь была втянута Россией в войну с первых дней. По его словам, когда началось полномасштабное вторжение, многие ракеты по Украине были запущены с территории Беларуси. Он отмечает, что не верит словам Лукашенко о том, что он не контролировал ситуацию, а действовала Россия.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Россия будет продолжать подталкивать Лукашенко к участию в этой войне, но Украина будет давать отпор. Он отметил, что вдоль двух граничащих с Украиной областей находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению.

По его словам, если Лукашенко не хочет участвовать в войне, пусть уберет эту технику. И для этого в ультимативной форме дал ему неделю.

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