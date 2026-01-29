С помощью Украины Европа сможет защитить себя без США, - экс-главнокомандующий силами НАТО

Он считает, что Европа сможет быстро освоить низкотехнологичные системы, такие как беспилотники, стрелковое оружие, вертолеты.

НАТО без США потеряло бы самый большой военный бюджет и оборонно-промышленную базу, но Европа могла бы копировать американские военные технологии. Также Европа могла бы самостоятельно действовать и строить более сильную панконтинентальную оборону, с возможностью добавления Украины в альянс и сосредоточения на защите соседей, а не на глобальной ответственности.

Такое мнение высказал колумнист Bloomberg, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО и вице-председатель правления в Карлайле Джеймс Ставридис.

По его словам, кризис вокруг суверенитета Гренландии последних недель заставил серьезно задуматься о том, как будет выглядеть НАТО без своего важнейшего члена. И спор по поводу Гренландии такой же напряженный, как и любой предыдущий раскол в Альянсе.

Ставридис напомнил, что почти 10 европейских стран направили небольшие военные контингенты на остров в течение последних двух недель, якобы для исследования защиты от вторжения России и Китая, но в основном для предотвращения военного вмешательства США, которым угрожает президент Дональд Трамп.

Он пояснил, что Вашингтон имеет самый большой военный бюджет в альянсе, который достигает около 900 миллиардов долларов, а Трамп недавно высказал идею увеличить его до 1,5 триллиона долларов. Но коллективный оборонный бюджет Европы достаточно велик – второй в мире – около 400 миллиардов долларов.

"Еще одной большой потерей для альянса в случае выхода США стало бы сокращение оборонно-промышленной базы и всех связанных с ней технологических возможностей... Но Европа имеет достаточно сильную промышленную базу, восемь из 25 ведущих подрядчиков, включая BAE (Великобритания), Leonardo (Италия), Airbus (Франция/Германия), Thales (Франция), Saab (Швеция) и Rheinmetall (Германия)", – отметил Ставридис.

Кроме того, он отметил, что США производят технологии самого высокого уровня, включая львиную долю малозаметных истребителей пятого поколения, таких как F-35; лучшие беспилотники длительного пребывания для разведки и ударов; ведущие системы противовоздушной обороны, включая Patriot и THAAD; и более совершенные спутники, которые являются ключом к общей разведке.

Однако, по его словам, Европа производит военные корабли и дизельные подводные лодки быстрее и с такими же возможностями, как и многие американские классы. И благодаря недавней поддержке Украины, европейцы быстро обгоняют США в производстве танков, гаубиц и боеприпасов.

"Европа сможет быстро освоить низкотехнологичные системы, такие как кратковременные беспилотники, стрелковое оружие, вертолеты и транспортные самолеты, а также системы ПВО малой дальности и наземные ракеты. Как быстро континентальные фирмы смогут воспроизвести военные технологии США? Вероятно, это займет пять лет разработки, но это не является недостижимой целью", - считает колумнист.

Трансформация НАТО

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что НАТО нужно "переосмыслить". По мнению Рубио, европейские партнеры должны радикально увеличить свои инвестиции в оборонные возможности, чтобы играть значимую роль. В этом контексте он упомянул и о войне в Украине.

Рубио отметил, что не преуменьшает тот факт, что ряд стран Европы готовы разместить свои войска в Украине после завершения войны. Однако, по его словам, "без поддержки США это не имеет значения".

