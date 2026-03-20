Минфин США включил Кубу в список стран, которым запрещено импортировать российскую нефть

Министерство финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено получать российскую нефть. Танкер с этим топливом, который, вероятно, взял курс на остров, находится под военно-морской блокадой США. Об этом сообщает Bloomberg.

В генеральной лицензии, опубликованной в четверг, Министерство финансов добавило несколько стран в список стран, которым запрещено осуществлять операции, связанные с продажей, поставкой или разгрузкой сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России.

Издание напомнило, что этот документ является обновлением другой лицензии, выданной на прошлой неделе, после того как министр финансов Скотт Бессент заявил, что США разрешат продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта.

Видео дня

Целью было снизить давление на нефтяные рынки, возникшее из-за американо-израильской войны против Ирана. Предыдущий отказ США от лицензии касался только закупок Индией.

Обновленная генеральная лицензия также включает запреты на операции с российской нефтью для Ирана, Северной Кореи и оккупированных Россией регионов Украины.

Ситуация на Кубе: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 марта на Кубе произошел сбой в работе национальной энергосистемы страны, в результате чего около 10 миллионов человек остались без электроснабжения на фоне нефтяной блокады, введенной США, которая парализовала и без того устаревшую систему электроэнергетики острова.

Государственный оператор сообщил, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения по всей стране. В компании добавили, что в электрических агрегатах, которые работали на момент сбоя в сети, не было обнаружено никаких неисправностей.

По данным СМИ, в течение последних нескольких лет часто поступали сообщения об отключениях электроэнергии по всей стране. Кубинские чиновники объясняли, что это происходило из-за экономических санкций, введенных США.

Критики также указывали на недостаток инвестиций в пришедшую в упадок систему электроснабжения острова.

