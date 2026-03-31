Ситуация ухудшается: спасет ли Кубу разрешение Трампа на импорт российской нефти

Прибытие одного танкера не спасет экономику острова.

Российский танкер "Анатолий Колодкин" с 730 000 баррелей сырой нефти марки Urals утром 31 марта достиг Кубы. Решение президента США Дональда Трампа пропустить судно фактически нарушает двухмесячную блокаду острова, которая привела к широкомасштабному дефициту топлива и перебоям с электроэнергией в стране.

Газета The Wall Street Journal пишет, что Трамп называл Кубу следующей целью в своих усилиях по искоренению враждебных правительств в регионе, поэтому этот шаг не означает изменения политики Белого дома.

Условия на Кубе ухудшаются быстрее, чем ожидал Вашингтон, пока США воюют с Ираном. Общественный транспорт в значительной степени остановился. Университеты отправили студентов домой, а больницы отложили все операции, кроме срочных.

Видео дня

Хрупкая и плохо обслуживаемая энергосеть Кубы, пережиток советских времен, пережила два общенациональных сбоя в дополнение к ежедневным отключениям электроэнергии, которые иногда длятся более 20 часов подряд.

Ситуация настолько ужасна, что Кубе не хватает топлива, необходимого для кранов верфи, которые используются для разгрузки контейнеров с едой в порту. При этом нехватка топлива для общественного транспорта мешает работникам верфи добираться до работы.

Облегчение, которое принесет российский танкер, будет небольшим. Пройдут недели, прежде чем топливо доберется до тех мест, где оно больше всего нужно. Сырую нефть необходимо переработать, а полученные нефтепродукты – доставить в приоритетные районы.

Чего Трамп хочет от Кубы

Стратегия американского лидера в отношении Гаваны сосредоточена на сокращении доходов режима и одновременном укреплении частного сектора.

В конце февраля Министерство финансов США заявило, что разрешит некоторым американским компаниям продавать топливо Кубе для частного сектора или гуманитарного использования, при условии, что оно не попадет в руки контролируемых режимом организаций.

Куба уже пошла на значительные уступки, разрешив частный импорт топлива, фактически нарушив давнюю государственную монополию. Кубинские чиновники заявили, что готовы пойти дальше, в том числе предоставить американским компаниям долгосрочную аренду резервуаров для хранения.

Это позволит компаниям сохранить право собственности на топливо, контроль над его продажей и осуществлять платежи за границу в обход кубинских банков. Данный процесс откроет путь к частичной приватизации внутреннего рынка топлива.

Если правительства США и Кубы одобрят предложенное соглашение, американская Vanguard Energy готова поставлять 200 000 баррелей дизельного топлива и бензина в месяц. Этого все еще будет недостаточно, и это топливо будет предназначено для частного сектора Кубы.

Однако пропуск одного российского танкера может нарушить планы Трампа по установлению монопольного снабжения острова. В соседней Мексике увидели окно возможностей. Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что Мехико будет работать над возобновлением поставок нефти на Кубу. Частные компании Мексики хотят продавать топливо кубинскому частному сектору.

Ситуация на Кубе – главные новости

Ранее береговая охрана США пропустила российский танкер с нефтью на Кубу. Трамп заявил, что это кардинально не меняет ситуацию, а Кубе "нужно выжить".

Ранее США заблокировали экспорт венесуэльской нефти на Кубу после захвата власти президентом Николасом Мадуро и пригрозили введением тарифов всем, кто будет поставлять нефть кубинцам. Это заставило прекратить поставки и Мексику.

